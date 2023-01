Revolut offre 3 mois d’abonnement Premium pour une première ouverture de compte

Revolut vient faire parler de lui cette fois-ci côté bon plan avec une nouvelle offre vous permettant d'obtenir un compte avec carte Premium gratuitement pendant 3 mois.

Ce n’est pas dans les habitudes des néobanques de proposer régulièrement des offres de bienvenue. Il peut pourtant arriver de bonnes surprises dans le cas où l’on souhaiterait passer à une banque 100 % dématérialisée et c’est aujourd’hui le cas avec Revolut, qui propose un nouveau bonus pour toute première ouverture de compte : 3 mois d’abonnement à une carte premium offerts.

Que propose cette offre ?

Des cartes peu chères et une offre gratuite

Un compte accessible très rapidement

Accessible à tous et sans condition

En ce moment, Revolut propose 3 mois gratuits de Revolut Premium (carte à partir de 7,99 euros par mois). Cette offre est réservée aux nouveaux clients.

Une néobanque qui mise sur l’innovation

À l’instar de N26, Revolut est l’autre neobanque ayant une influence forte sur le marché des banques en lignes et plus particulièrement des néobanques. À l’origine une banque britannique, Revolut s’est adapté aux conditions du Brexit en s’exportant en Lituanie, mais a fait en sorte récemment de pouvoir proposer à sa clientèle française un IBAN FR.

Revolut est aussi une néobanque qui a largement misée sur l’innovation. Sa « super-App » regroupe énormément de fonctionnalités comme un chat permettant de converser avant un transfert d’argent façon WhatsApp, la possibilité de réserver un hôtel ou encore le support des cryptomonnaies avec dernièrement l’ajout de métaux rares comme le platine et le Palladium.

Puisque l’on parle de l’application, cette dernière fait un très bon travail avec sa plateforme très simple d’accès avec une interface agréable à utiliser. Google Wallet et Apple Pay sont aussi compatibles avec la banque, il est donc possible de payer avec une montre connectée avec la fonction NFC de celle-ci.

Une offre globale accessible pour tous les portefeuilles

Du côté des offres, Revolut propose 4 types de cartes dont une entièrement gratuite. La seule condition pour ouvrir un compte chez Revolut est un dépôt initial de 15 euros quelle que soit la carte choisie. Les tarifs sont globalement très avantageux avec des cartes payantes allant de 2,99 à 13,99 euros mensuels.

Dans tous les cas, aucuns frais de tenues de compte ne sont demandés et les paiements par carte sont gratuits et illimités à l’étranger. L’ouverture de compte est là aussi extrêmement rapide et en 10 minutes, le compte est déjà créé et utilisable via une carte virtuelle à utiliser via la fonction NFC de votre smartphone avant de la recevoir en physique en quelques jours. Attention cependant, les cartes délivrées par Revolut sont à autorisation systématique.

Comment profiter de l’offre ?

Pour obtenir cette offre, il suffit de s’inscrire gratuitement en renseignant votre numéro de téléphone et de télécharger l’application Revolut. Depuis celle-ci, il suffit de créer un compte avec une commande de carte Premium (7,99 €/mois) ou Metal (13,99 €/mois).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur la néobanque Revolut.

