DJI Air 2S : ce drone grand public est encore plus intéressant avec 150 € de réduction

Avec un capteur de 1 pouce, et sa capacité de filmer jusqu'en 5,4K, le DJI Air 2S semble tout choisit pour vous offrir une excellente expérience en vol, que vous soyez débutant ou professionnel. Aujourd’hui, il revient à 849 euros contre 999 euros habituellement.

Après un Mavic Air 2 très réussi, DJI revient à la charge avec un modèle plus récent, le Air 2S. Ce drone reprend les avantages de son prédécesseur et apporte un meilleur capteur photo pour des images plus détaillées et de meilleure qualité. Destinés au grand public, ce drone voit son prix baisser de 15 % juste après les soldes d’hiver.

Les points forts du DJI Air 2S

Léger, compact, pratique à transporter

Un capteur d’un pouce et filme en 5,4K à 30 IPS

Des modes de vols automatiques

Lancé à 999 euros, le drone Air 2S de DJI profite de 15 % de réduction et se négocie à présent à 849 euros sur le site d’Amazon. On toruve également le Bundle Fly More Combo à 1 159 euros au lieu d’un prix barré à 1 347,12 euros.

Un modèle qui assure une meilleure qualité photo et vidéo

Le modèle Air 2S de DJI puisse son inspiration du côté du Mavic 2 Pro en version plus miniaturisée, mais reprend aussi les traits du DJI Mavic Air 2 et la conception pliable de ce dernier. La version S se différencie par son capteur est de 1 pouce, contre 1/2 pour le Air 2. Avec ce capteur, le drone est capable de capturer des clichés de 20 mégapixels, et d’enregistrer des vidéos jusqu’à 5,4K à 30 images par seconde (IPS) ou 4K à 60 images par seconde.

En proposant un capteur deux fois plus grand qu’auparavant, le drone délivre plus d’informations et de détails pour de meilleures photos et vidéos. À défaut d’avoir un vrai zoom optique, le DJI Air 2S propose un zoom numérique prenant en charge les zooms x4 en 4K à 30 IPS, 6x en 2,7K à 30 IPS, et jusqu’à 8x en Full HD à 30 IPS. Pour les formats, les utilisateurs peuvent choisir d’enregistrer en H264 ou H265, et peuvent également choisir parmi trois profils de couleur vidéo, Normal (8 bits), D-Log (10 bits) ou HLG (10 bits).

Des modes de vol améliorés

Le DJI Air 2S revoit aussi au passage les modes de vol « intelligents ». Le drone apporte une nouvelle fonction nommée MasterShots qui utilise une planification de trajectoire de vol automatique pour définir le chemin du drone tout en enregistrant une vidéo. Le constructeur améliore son mode FocusTrack et on retrouve des modes programmés tels que Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 et Point of Interest 3.0. Et enfin, on retrouve bien évidemment les QuickShots et le mode Hyperlapse. Néanmoins l’application DJI Fly manque de précision et ne se montre pas aussi efficace que FreeFlight, l’application de son concurrent Parrot.

Au niveau de l’autonomie, le modèle Air 2S embarque la même batterie que le Mavic Air 2, mais son poids en hausse et son capteur plus gourmand viennent réduire son temps de vol maximal théorique de 34 à 31 minutes. En pratique, lors de notre test, le drone a pu tenir entre 20 à 25 minutes de vol. Le drone fonctionne jusqu’à une portée maximale de 12 km et s’équipe de capteurs pour la détection d’obstacles, pour que le pilote puisse se concentrer sur sa prise de vue. Rappelons néanmoins que la réglementation européenne ne permet pas les vols à plus de 150 m d’altitude et hors de vue de l’utilisateur. Quant au système APAS 4.0, il permet à l’appareil de manœuvrer en autonomie autour d’objets et le système de transmission O3 offre une connexion stable aux utilisateurs.

Si vous souhaitez plus détails, nous vous invitons à lire notre test sur le DJI Air 2S.

