LG Ergo Ultrafine : ce moniteur 4K de 32 pouces perd 250 € de son prix initial

Les moniteurs avec une définition UHD 4K offrent une qualité d'image excellente. Et, si généralement pour profiter de cette résolution il faut payer le prix fort, aujourd'hui ce n'est pas le cas avec le modèle UltraFine 32UN880-B de LG. Il passe de 699 euros à 449 euros.

Réputés pour ses téléviseurs, LG offre aussi des très bonnes références du côté des écrans PC. Sa gamme Ergo en fait partie, elle est avant tout pensée pour les créatifs ou bien les télétravailleurs. Généralement, elle se compose d’une fiche technique solide, en mettant en avant la qualité d’image et le confort. Que ce soit pour la bureautique ou la création, le modèle UltraFine 32UN880-B est un moniteur complet qui profite en ce moment d’une réduction de 250 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’écran LG

Un écran ergonomique

Avec une grande diagonale couplée à une définition 4K (3 840 x 2 160)

La compatibilité avec AMD FreeSync

Proposé à 699,99 euros, l’écran PC LG Ergo UltraFine 32UN880-B de 32 pouces se retrouve à 449,99 euros après 36 de remise sur Amazon.

Un grand moniteur, avec une définition au top

Si la plupart des moniteurs du marché se ressemblent, la série Ergo de LG se distingue par son pied positionné non pas au centre, mais à l’extrémité de l’écran. C’est d’ailleurs l’un de ses atouts, puisque ce pied va permettre de bouger facilement l’écran dans tous les sens et toutes les orientations, que ce soit en mode paysage ou portrait, avec une facilité déconcertante. Le pied se loge sur le côté du bureau et prendra peu de place en étant suspendu. Et, pour celles et ceux, qui en ont assez de voir des fils qui trainent, il possède un système de câble management pour garder un environnement propre et soigné.

Il assura un bon confort, mais va surtout mettre le paquet côté affichage. L’écran 32UN880-B arbore une dalle IPS de 31.5 pouces avec résolution 4K Ultra HD (3840 × 2160) pour satisfaire l’ensemble de vos besoins. Le taux de pixel par pouces est donc excellent et tous les contenus natifs 4K sont sublimés. La dalle est même compatible HDR10 afin de proposer une expérience de visionnage plus réaliste. Une fois activée, on retrouve un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants.

Avec quelques fonctionnalités intéressantes

Ce moniteur est idéal pour les créateurs de contenu, ou pour de la bureautique, mais la firme sud-coréenne y ajoute quelques fonctions pour plaire aux joueurs et aux joueuses. Cet écran profite d’une compatibilité avec la technologie Freesync de chez AMD. Cela permet de garantir aux joueurs une meilleure fluidité et éviter les déchirures d’écrans. L’écran est en revanche limité à 60 Hz côté rafraîchissement d’image, ce qui aura son importance pour les adeptes de grosses configurations et aux jeux type FPS. Notons tout de même que le retard à l’affichage est bien maîtrisé puisqu’il atteint seulement 5ms, ce qui est bien plus avantageux qu’une dalle TV par exemple.

Pour finir, côté de la connectique, elle est plutôt généreuse avec la présence de deux ports HDMI, un connecteur DisplayPort, deux ports USB 3.0 ainsi qu’un port USB-C. Ce dernier pourra accueillir un écran, s’occupera du transfert de données et prendra en charge une alimentation jusqu’à 60 W.

