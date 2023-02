Ce chargeur sans fil Samsung qui recharge 3 appareils est 3 fois moins cher

Envie d’un chargeur unique pour recharger à la fois votre smartphone, vos écouteurs et votre montre connectée ? Ce chargeur trio Samsung sans fil est idéal ! Au lieu de 99,99 euros, il est aujourd'hui possible de l’obtenir pour 29,95 euros seulement.

La charge sans fil est une technologie très pratique pour ne pas constamment débrancher et brancher pour charger son appareil, puisqu’il suffit généralement de le poser sur un socle pour qu’il reprenne de l’énergie. Samsung propose beaucoup de références dans ce domaine et aujourd’hui celle qui nous intéresse est le chargeur sans fil rapide trio, car il coûte actuellement 70 euros de moins.

Les points forts du chargeur Samsung

Discret et transportable

Recharge trois appareils en même temps

En délivrant jusqu’à 9W de puissance

De base à 99,99 euros sur le site officiel, puis remisé à 49,95 euros, le chargeur sans fil trio avec charge rapide de Samsung revient à seulement 29,95 euros grâce à une ODR valable jusqu’au 31/03.

Un chargeur pratique et discret

En même temps compact et discret, le chargeur trio sans fil Samsung ne fera pas tache sur votre bureau. Il est également idéal à emporter partout : seulement 320 g. Avec sa surface plate, il pourra accueillir une grande variété d’appareils compatibles avec la charge sans fil : smartphones, boîtiers d’écouteurs, etc. Et, ce, sans avoir besoin d’enlever leur coque ou étui de protection. Ils ne devront toutefois pas dépasser les 5 mm d’épaisseur.

Si vous le posez sur votre table de chevet, des témoins lumineux indiquant le niveau de charge seront tamisés à la nuit tombée afin de ne pas perturber le sommeil. Pratique.

Efficace pour les appareils Galaxy et autres…

Pour en revenir à sa fonction principale, ce petit chargeur sans fil certifié Qi va permettre de recharger tous les appareils compatibles jusqu’à 9 W. L’appellation « Trio » vient du fait de pouvoir charger simultanément trois appareils, comme votre smartphone, votre boitier d’écouteur et votre montre connectée. La vitesse de recharge peut varier en fonction de l’appareil. Elle peut aussi varier en fonction de l’usage, des conditions de recharge, si vous chargez les trois appareils en même temps, la vitesse est amoindrie.

Ce chargeur sans fil embarque le protocole propriétaire Fast Charge de Samsung, qui avantage donc les appareils du géant sud-coréen. Si vous n’avez pas que des produits Samsung, rassurez-vous, la station prend également en charge n’importe quel appareil certifié Qi. Dans ce cas-là, le niveau de charge montera au maximum jusqu’à 7,5 W, ce qui est donc deux fois moins que précédemment.

D’autres alternatives pour recharger vos appareils

Si vous voulez comparer le chargeur sans fil 3-en-1 de Samsung avec d’autres références actuellement sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs sans fil à induction pour smartphone en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.