Le Lenovo IdeaPad 3 généreusement équipé d’un Ryzen 7 chute sous les 500 €

Généreusement équipé, le Lenovo IdeaPad 3 est une machine efficace pour les tâches du quotidien. Avec une remise de 200 euros, le laptop s’affiche à un prix plus doux en passant de 699 euros à 499 euros seulement.

Si vous recherchez un PC portable capable de délivrer de belles performances, sans pour autant débourser une grande somme, vous pourrez sans problème vous tourner vers Lenovo. Ici, le Lenovo IdeaPad 3 (15ALC) propose une fiche technique solide avec une puce AMD Ryzen 7, ce qui en fait une machine idéale pour la productivité. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, il perd près de 30 % de son prix.

Pourquoi est-il recommandable ?

Un laptop léger avec un grand écran FHD

Sa puce Ryzen 7 + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Une autonomie confortable

Habituellement vendue à 699,99 euros, le Lenovo IdeaPad 3 15ALC bénéficie de 200 euros de remise et s’affiche désormais à 499,99 euros sur le site de Carrefour.

Un écran confortable pour travailler

Les références IdeaPad de chez Lenovo sont sans fioritures avec un look simple et discret. Le modèle 15ALC n’échappe à la règle, et profite d’un design soigné. Sa dalle de 15,5 pouces affiche une définition FHD (1920 × 1080p) suffisante pour travailler confortablement plusieurs heures dessus, et reste agréable pour surfer sur le web ou encore visionner du contenu.

Ses petites dimensions ainsi que son poids de 1,65 kg le rendent facilement transportable et peu encombrant. Son châssis est compact, et accueil une bonne connectique avec la présence d’un port HDMI, deux ports USB-A, d’un port USB Type-C, d’un lecteur de carte SD et d’une prise casque audio.

De solide performances

Au niveau des performances, sous le capot, on trouve la puce AMD Ryzen 7 (5700U) cadencé à 1,8 GHz (jusqu’à 4,3 GHz en mode boost) accompagné de 8 Go de RAM, ainsi que d’un SSD de 512 Go. Une fiche technique solide, qui permet aussi bien de travailler que de naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore de réaliser quelques travaux créatifs comme de la retouche photo. Vous disposerez d’un stockage plus que confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine. Il tourne sous Windows 11.

Pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, le constructeur Lenovo annonce jusqu’à 7,5 heures d’autonomie. Une autonomie correcte qui peut se révéler juste si vous avez une utilisation intensive. Et, malheureusement, ce laptop n’est pas compatible avec la charge rapide. Il faudra donc attendre un bon moment pour récupérer 100 % d’énergie.

