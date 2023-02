Nebula Capsule : ce nouveau mini vidéoprojecteur 1080p est 175 € moins cher

Pour celles et ceux qui souhaitent reproduire une expérience cinéma chez soi ou dehors, rien de mieux qu’un vidéoprojecteur pour en profiter. Cela tombe bien, actuellement le Nebula Capsule 3 de la marque Anker est en promotion à 725 euros au lieu de 899 euros.

Il est vrai que les vidéoprojecteurs n’atteignent pas la qualité d’image d’un bon téléviseur, mais ils tirent leur avantage en proposant une plus grande diagonale dans un petit format. C’est le cas par exemple du Nebula Mini Capsule 3 laser de la marque Anker qui, en plus d’offrir de petites dimensions, est capable de diffuser une image jusqu’à 120 pouces avec une qualité d’image satisfaisante. Aujourd’hui, il s’affiche à un prix plus doux grâce à cette remise de 175 euros.

Ce qu’il faut retenir du vidéoprojecteur d’Anker

Un vidéoprojecteur qui tient en main pour être emmené partout

Capable de projeter une image jusqu’à 120 pouces en 1080p

La présence d’Android TV

Lancé à 899 euros, le vidéoprojecteur Anker Nebula Mini Capsule 3 Laser est actuellement moins cher sur Amazon : il est à 725,99 euros.

Le format idéal pour le transporter partout

Anker propose un catalogue assez fournit de vidéoprojecteur, comme le Nebula Capsule 3. Il impressionne pour sa petite taille (8.3 × 8.3 × 16.7 centimètres). De ce fait, l’appareil peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque. Côté design, le vidéoprojecteur opte pour un aspect minimaliste pour rester dans l’idée de la discrétion.

Il ne pèse que 900 g, ce qui lui permet d’être parfaitement transportable. Le constructeur se vante même d’avoir conçu un projecteur aussi petit qu’une canette. D’ailleurs, il intègre une batterie de 15 000 mAh, qui selon la marque promet de faire le projecteur pendant 2,5 heures — de quoi terminer un film sans vous soucier de son autonomie.

Une qualité image satisfaisante, accompagnée d’une bonne interface

Le Caspule 3 est capable de restituer une image en Full HD (1920 × 1080) à l’aide d’un laser rendant une puissance de 300 lumens. Loin d’être le meilleur dans sa catégorie, il profite tout de même d’une luminosité correcte avec des images bien claires, et offre une qualité d’image suffisante pour une session cinéma à la maison ou en extérieur. Il est capable de projeter une image jusqu’à 120 pouces. Cela bien sûr dépendra de la position de l’appareil qui déterminera la taille de l’image projetée. Côté son, on retrouve deux haut-parleurs de 8 W qui seront assez limités pour obtenir un bon son lors de vos sessions cinéma. Pour combler cela, vous pourrez brancher une enceinte ou une barre de son via la connectique jack 3.5 mm ou sans-fil via le Bluetooth.

L’un des atouts de ce vidéoprojecteur est bien son système d’exploitation. En tournant sous Android TV (version 11), Anker propose un appareil avec lequel vous allez pouvoir profiter d’une interface simple et intuitive. Elle permet surtout de retrouver à tas d’applications, comme celles des plateformes de streaming vidéo, ainsi que le catalogue complet du Play Store. Enfin, le projecteur portable fonctionne avec l’Assistant Google et le Chromecast pour diffuser du contenu depuis votre smartphone, par exemple.

Quel vidéoprojecteur choisir ?

Si vous souhaitez comparer le Nebula Mini Capsule 3 d’Anker avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2023.

