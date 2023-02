À -30 %, cet écran gamer 27″ (QHD et 180 Hz) est le bon deal du jour

Lenovo propose une large gamme d'écrans PC pour gamers et la qualité est évidemment au rendez-vous. C'est le cas ici du modèle Y27q-30 en 27 pouces à 180 Hz, qui est aujourd'hui proposé à 329,99 euros au lieu de 449,90 euros.

Dans le catalogue de Lenovo, on retrouve des écrans PC aussi bien consacrés à la productivité qu’au gaming. Pour cette dernière catégorie, la marque propose son Y27q-30. C’est un moniteur réactif qui permettra d’accélérer votre temps de réaction et de profiter de chaque détail de vos jeux préférés avec sa définition QHD. Il a de quoi séduire les joueurs et les joueuses, surtout qu’en ce moment, il profite de 120 euros de réduction par rapport au prix initial.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo Y27q-30

Une dalle de 27 pouces en QHD à 180 Hz

Un temps de réponse très minime : 0,5 ms

Compatible AMD FreeSync Premium

Initialement à 449,90 euros, l’écran PC Lenovo Legion Y27q-30 se trouve moins cher sur Amazon grâce à 27 % de remise : il s’affiche à 329,99 euros.

D’excellentes performances pour des parties très fluides

Le moniteur Lenovo Legion Y27q-30 fourni une fiche technique généreuse afin de jouir d’une bonne expérience en jeu. Pour cela, l’écran dispose d’un taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz. Les mouvements rapides ne souffriront d’aucun ralentissement, et pourront au contraire s’exécuter avec une très grande réactivité lors de jeux de type FPS.

Mais ce n’est pas tout, puisque cet écran PC Lenovo possède aussi un taux de réponse de 0,5 ms seulement, pour justement augmenter cette réactivité que les joueuses et les joueurs recherchent. Et pour ne rien gâcher, la compatibilité avec les technologies AMD FreeSync Premium est aussi de la partie : elle se charge de son côté de limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran), ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie.

Avec une résolution au top

Le moniteur Lenovo Y27q-30 offre un design plutôt imposant, mais apporte une petite touche de sobriété avec son écran doté de bordures discrètes. On va surtout apprécier sur ce modèle sa dalle IPS de 27 pouces avec une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et des joueuses PC.

Dans l’ensemble, l’écran PC Lenovo offre une bonne qualité d’image avec de bons contrastes. Quant à la connectique, elle est composée de deux ports HDMI, trois ports USB, un port USB-C, un DisplayPort et une prise casque audio.

