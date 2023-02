Bbox Gaming : Bouygues offre une Xbox Series S avec son abonnement fibre

Envie de passer à la nouvelle génération de console tout en profitant d'un réseau sans-fil ultra-efficace ? Bouygues propose en ce moment une nouvelle offre baptisée Bbox Gaming comprenant un abonnement fibre et une console Xbox Séries S, le tout à partir de 41,99 euros par mois.

Souhaitant faire concurrence aux offres gaming de chez SFR incluant une PlayStation 5, Bouygues a lancé en début d’année sa propre formule incluant cette fois-ci une Xbox Series S. Une offre tout-en-un pour les joueurs exigeants, surtout avec l’apport d’un abonnement au Game Pass. Le tout est proposé avec les deux abonnements avancés de l’opérateur : Bbox Must et Bbox Ultym.

Les points fort de cette offre Bbox & Xbox

Le choix entre Bbox Must et Bbox Ultym

Une console Xbox Series S avec un abonnement au Gamepass (3 ou 12 mois)

Un bouquet TV de plus de 180 chaînes avec Box TV (Décodeur 4K ou 4K HDR)

La téléphonie illimitée vers les fixes en France et plus de 110 pays

En ce moment, la série spéciale Bbox Gaming de Bouygues Telecom est proposée à partir de 41,99 euros par mois avec la Bbox Must et 51,99 euros par mois avec l’offre Bbox Ultym. Dans les deux cas, la Xbox Series S est à 1 euro avec 3 mois d’abonnement au service Xbox Game Pass et 159 euros avec un abonnement de 24 mois. Dans tous les cas, ces abonnements sont proposés avec un engagement de 2 ans.

Une offre fibre complète (Internet, TV, téléphonie fixe)

Cette offre Bbox Gaming ajoute l’apport d’une console de nouvelle génération mais c’est aussi avant tout une offre fibre complète comprenant une connexion internet fibrée, un bouquet TV accompagné d’un décodeur et d’une ligne de téléphonie fixe.

En premier lieu, l’offre Bbox Must permet d’obtenir des débits descendants théoriques (téléchargement) de 1 Gb/s et des débits montants théoriques (envoi) à 600 Mb/s. Le tout est accompagné de la nouvelle génération de routeur Wi-Fi 6 pour profiter d’un internet sans-fil chez vous avec des performances optimales. L’offre s’accompagne d’un boitier TV, la Bbox 4K, tournant sous Android TV avec une interface customisée par Bouygues. Elle est certes capable d’afficher ses programmes et VOD en 4K mais n’apporte pas le HDR. Côté connectique, elle propose 2 ports USB 2.0, un lecteur de carte SD, un port HDMI 1.4 et un port Ethernet de 100 Mb/s seulement.

De son côté, l’offre Bbox Ultym est l’abonnement fibre le plus évolué de la gamme et se destine aux utilisateurs cherchant la performance brute. Côté réseau, le routeur peut recevoir une connexion allant jusqu’à 2 Gb/s en débits descendants théoriques (téléchargement) et jusqu’à 600 Mb/s en envoi. Autant dire qu’avec de telles vitesses, vous pourrez profiter d’un internet domestique. Celui-ci est d’ailleurs compatible Wi-FI 6E, autant dire que tous vos appareils compatibles avec cette norme fonctionneront au top de leurs capacités. Côté boitier TV, on passe sur la dernière génération, à savoir la Bbox 4K HDR, sans doute la meilleure box TV des opérateurs sur le marché avec son appart des dernières normes vidéo et audio (HDR 10+ et Dolby Digital+) et une interface Android TV custom extrêmement fluide et pratique.

Dans les deux cas, en plus d’Internet, ces offres proposent un bouquet TV de 180 chaines avec une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers les fixes et les mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

La Xbox Series S : l’entrée dans la nouvelle génération

Avec son format mini, l’absence de lecteur optique et son design simple tout de blanc vêtue, la Xbox Series S fait son petit effet et ne manque pas de puissance malgré son positionnement dans la gamme des consoles Next-Gen. C’est aussi et surtout une console pensée pour aller de pair avec le fameux Xbox Game Pass de Microsoft et ainsi profiter d’un catalogue de centaines de jeux en local ou en version cloud.

Côté technique, la Series S est capable de délivrer du jeu pouvant tourner jusqu’à 120 FPS, elle est certes moins puissante que sa grande sœur, la Xbox Series X, mais elle conviendra parfaitement, même pour du 4K, grâce à sa résolution adaptative. On retrouve également un SSD NVMe de 512 Go offrant des chargements ultra-rapides et un lancement des jeux quasi instantanée grâce à la fameuse fonction Quick Resume. Enfin, elle est aussi compatible Wi-FI 6, parfait pour aller de pair avec les routeurs Bbox de dernière génération.

Les offres fibre similaires du moment

Notre comparateur Fibre/ADSL

Pour aller encore plus loin et comparer l’offre Bbox de Bouygues Telecom, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment.

