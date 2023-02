Pour ne plus être à court de batterie, ce double chargeur rapide 45 W à -25 % est idéal

Après Apple, Samsung a suivi le pas en retirant le bloc de charge dans la boîte de smartphone. Il faut donc l’acheter séparément, mais l’addition est salée. Heureusement, il existe d’autres solutions, comme ce chargeur rapide 45W de Belkin à 29,99 euros seulement contre 39,99 euros.

Les chargeurs sont désormais plus fournis sur les smartphones Samsung et Apple. Les deux constructeurs décident de ne plus livrer le bloc pour des raisons écologiques. Mais si certains clients ne possèdent pas déjà un chargeur compatible avec leur smartphone, ou un qui déploie la puissance de charge suffisante, il faut passer à la caisse. Fort heureusement, d’autres constructeurs en proposent des touts aussi efficaces et avec des prix plus doux. C’est le cas de modèle de chez Belkin qui perd 10 euros de son prix aujourd’hui.

Les avantages de ce chargeur Belkin

Un chargeur rapide compact d’une puissance de 45 W

Avec la technologie GaN

Compatible avec les smartphones Samsung ou encore Apple et PC

Vendu habituellement à 39,99 euros, le chargeur Belkin USB-C 45 W est dorénavant affiché à 29,99 euros chez l’e-commerçant Boulanger.

Petit pour être transporté partout avec soi

La marque Belkin propose un chargeur compact, faisant de ce dernier le compagnon idéal à transporter partout avec soi. Cela est possible grâce à la technologie GaN (nitrure de gallium) qui permet de réduire considérablement la taille des chargeurs tout en augmentant les performances.

D’ailleurs, le constructeur garantit une sécurité optimale et intègre évidemment sur le chargeur une protection contre les surcharges, les surtensions et un contrôleur de température. Notez également que le chargeur Belkin profite d’une garantie de deux ans.

Puissant pour recharger même un laptop

Ce chargeur est compatible Power Delivery 3.0 et sa puissance monte jusqu’à 45 W via le port USB-C lorsqu’il est utilisé seul. Ici, ce modèle intègre deux ports USB-C pour pouvoir charger deux appareils en même temps, la puissance délivrée est alors répartie : avec jusqu’à 25 W à partir du port supérieur et jusqu’à 20 W à partir du port inférieur.

Il est donc capable de recharger rapidement de nombreuses références de smartphones et PC portables équipés d’un port USB-C compatible Power Delivery. D’après Belkin, le chargeur permet à un iPhone 13 ou un Samsung S21+ de passer de 0 à 50 % en une trentaine de minutes.

Quel chargeur rapide choisir ?

Il existe une multitude de solutions pour recharger votre téléphone rapidement, si vous hésitez encore sur lequel choisir voici notre sélection de chargeurs rapides pour les smartphones.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.