Samsung QE55Q60B : déjà 400 € de réduction pour ce récent TV QLED 4K

Si vous cherchez un nouveau TV, offrant une belle qualité d’image pour pas trop cher, le téléviseur QLED 55 pouces de Samsung (Q60B 2022) est justement en promotion à 599 euros au lieu de 999 euros au départ.

La renommée de Samsung sur le marché des téléviseurs n’est pas à refaire. Si la firme coréenne s’est depuis peu lancé sur les TV OLED, sa marque de fabrique, c’est bien la technologie QLED. Plus abordable, elle arrive à offrir une bonne qualité d’image avec un large panel de couleurs et des contrastes de qualité. Aujourd’hui, son modèle Q60B 2022 de 55 pouces bénéficie de 40 % de remise par rapport à son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du TV Samsung 55Q60B 2022

Une dalle QLED de 55 pouces

Compatible 4K, HDR, HDR10+

Des fonctionnalités gaming : le mode ALLM

La fluidité de l’interface TizenOS

D’abord à 999 euros sur le site officiel, puis remisé à 799 euros, le téléviseur Samsung 55Q60B 2022 tombe dorénavant à 599 euros chez Rue du Commerce.

L’expertise de Samsung

Samsung a de nombreuses références de qualité et le modèle 55Q60B (2022) ne déroge pas à la règle. On a droit à un design à la fois minimaliste et élégant avec son cadre fin métallique. Il dispose d’une dalle de 55 pouces très agréable à regarder, avec des bordures quasi inexistantes pour une meilleure immersion.

De plus, avec sa technologie QLED, l’écran offre une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants pour le prix, sans pour autant atteindre le niveau de l’OLED. Et si on regrette l’absence du Dolby Vision, on se consolera avec une excellente qualité d’image, de beaux contrastes et une belle reproduction des couleurs, notamment la définition 4K UHD. Côté son, le Dolby Atmos s’invite et avec la technologie OTS, le son se déplace de manière dynamique et suit le mouvement des objets à l’écran, grâce aux haut-parleurs autour du téléviseur.

Une interface fluide

Ce TV tourne sous le système Tizen OS, une interface qui propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Enfin, pour les joueurs et joueuses, vous ne retrouverez pas de ports HDMI 2.1. La dalle est d’ailleurs à 50 Hz, et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X. Néanmoins, on se console avec la présence de la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) pour réduire la latence, mais aussi d’un mode Ultrawide Game View spécifique à Samsung permettant de transformer l’écran en format 21:9 ou 32:9 pour bénéficier d’une nouvelle expérience de vision.

