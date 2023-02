L’offre 100 % Canal+ est à prix sacrifié, c’est maintenant qu’il faut en profiter !

L'abonnement Canal+ est cher quand on compare avec les tarifs pratiqués par Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Mais, vous pourriez changer d'avis en prenant connaissance de cette vente flash. En ce moment et pendant quelques jours seulement, l'abonnement le plus complet de Canal+ passe de 32,99 euros par mois à 15,99 euros par mois.

Canal+ dégaine les promotions sans prévenir et fera certainement mouche avec cette vente flash qui propose son abonnement le plus complet à moitié prix ! Cette promotion a déjà démarré et elle prendra fin le lundi 27 février à midi. Vous aurez donc accès à toutes les chaînes Canal et à toute la VOD pour un prix sacrifié.

Ce que propose l’offre 100 % Canal+

Toutes les chaînes Canal + et la VOD sur TV, smartphone et tablette

L’abonnement à moitié prix pendant 2 ans

Cafeyn et Izneo inclus

Au lieu de 32,99 euros par mois habituellement, l’offre 100 % Canal+ est maintenant disponible en promotion à 15,99 euros par mois sur une durée de 24 mois.

L’offre 100 % Canal+ : les dernières sorties ciné en exclusivité

La grande force de Canal +, ce sont ses exclusivités sur les dernières sorties cinéma. Alors qu’il faut attendre au moins une année pour que le dernier Marvel ou la pépite du box-office se retrouve sur les catalogues Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video, c’est seulement 6 mois pour Canal +. À l’heure où sont écrites ces lignes, vous avez déjà Thor : Love and Thunder et Bullet Train disponibles sur le catalogue du géant de l’audiovisuel.

Canal +, ce sont aussi des créations originales et des séries exclusives tout juste sorties aux États-Unis. Côté sport, vous ne manquerez rien des compétitions de football et de rugby, et vous avez également à disposition toute une flopée de documentaires et de contenus jeunesse. En plus des chaînes Canal, l’option TV+ offerte les deux premiers de votre abonnement (puis facturée 10 €/mois) vous donne accès à une cinquantaine de chaînes supplémentaires telles que Nickelodeon, National Geographic et Paramount.

L’abonnement comprend également un accès à Cafeyn, un kiosque numérique pour lire les actus du jour, et Izneo, une plateforme pour lire les dernières BD et les mangas du moment. Enfin, un accès à toutes les chaînes de la TNT en live et en replay est compris.

Du contenu à regarder partout avec myCanal

Face à la concurrence des autres plateformes de SVOD, Canal + a su rester dans l’air du temps en lançant son application de streaming en illimité, myCanal. Grâce à cette dernière, vous pourrez regarder vos films et séries préférés partout sur votre smartphone, tablette ou laptop. Il faut simplement une bonne connexion 4G.

Vous pouvez regarder vos contenus sur deux écrans en simultané et en 4K UHD sur les écrans compatibles. Une fois la souscription à votre abonnement effectuée, vous recevrez les chaînes directement sur votre PC ou mobile, vous pouvez également louer un décodeur en plus pour 6 €/mois, ou bien une box Internet.

