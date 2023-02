Cet ordinateur tout-en-un est la bonne affaire du jour à saisir sur Cdiscount

Les ordinateurs tout-en-un ne sont pas très répandus dans nos foyers, et pour cause, ce que l'on gagne en espace, on le perd en performances. Reste que ces PC de bureaux sont abordables et conviennent parfaitement aux personnes leur destinant une utilisation basique comme le traitement de texte ou consulter ses mails. En ce moment, cette configuration du Medion Akoya E23403 est à son meilleur prix sur Cdiscount.

Medion était une marque allemande de produits électroniques allant de la TV au PC en passant par le GPS, aujourd’hui une filiale de Lenovo depuis son rachat en 2011. Cette enseigne n’est pas vraiment connue, sauf pour les gamers puisque Lenovo en fait maintenant son bras armé sur le marché des PC gaming avec des configurations époustouflantes équipées des dernières cartes graphiques. Mais aujourd’hui, c’est un autre genre de PC Medion qui nous intéresse, un PC tout-en-un plus exactement, proposé à moins de 400 euros.

Les avantages du PC tout-en-un Medion Akoya

Moniteur et PC dans le même châssis

Windows 11 déjà installé

Le prix abordable

Habituellement à plus de 500 euros, le Medion Akoya E23403 MD62201 est maintenant disponible en promotion à 374,99 euros chez Cdiscount.

Un moniteur pratique et de bonne facture

Les ordinateurs tout-en-un présentent l’avantage de réunir l’écran et les composants dans le même châssis, il n’y a donc pas besoin d’aménager plus de place pour accueillir la tour. Le châssis exhibe d’ailleurs un design sobre et aux belles finitions argentées. Vous pouvez retrouver des composants de bonne qualité malgré le manque d’espace dans la machine, mais ce n’est pas forcément le cas pour la configuration présente.

Ce PC est livré avec un set Medion BOW 800 comprenant un clavier sans fil 2,4 GHz fonctionnant sur une portée de 5 mètres et une souris sans fil à cinq touches. L’écran est une dalle LCD IPS de 23,8 pouces, soit 60 cm de diamètre, qui affiche une résolution en Full HD (1 920 x 1 080 pixels), ce qui fait que le nombre de pixels par pouce est relativement faible. La connectique comprend deux ports USB-A 2.0, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI, un port Ethernet, une sortie audio et un microphone.

Un ordinateur dédié à la bureautique

À un tel prix, ne pensez pas retrouver des composants dernier cri et encore moins une carte graphique récente pour une utilisation gaming. Il faut se contenter ici d’un processeur Intel Core i3-1005G1 doté de 2 cœurs et 4 threads. Sa fréquence de base est cadencée à 1,2 GHz et jusqu’à 3,4 GHz en mode turbo boost. Il est assisté par 8 Go de RAM DDR4 cadencée à 2666 MHz. Le stockage est quant à lui assuré par un SSD Sata de 256 Go, le Phison PS3111-S11.

Des composants qui laissent donc penser que ce Medion Akoyo est adapté uniquement pour un usage bureautique. Au maximum, vous pouvez vous lancer dans le montage photo et vidéo, mais il ne faudra pas s’attendre à plus. Le gaming léger pourrait être envisageable étant donné que le processeur est accompagné d’une carte graphique Intel Ultra HD. Ce PC tout-en-un est donc le mieux indiqué pour les personnes qui ne s’en serviront pas souvent.

Comment bien s’équiper pour le télétravail ?

Afin de comparer ce Medion Akoya avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs équipements indispensables pour le télétravail.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.