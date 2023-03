Cet écran PC Samsung ultra-large en WQHD est 170 € moins cher grâce à cette offre

Un moniteur ultra-large offre une expérience utilisateur idéale avec sa grande surface qui fait toute la différence. Que ce soit pour utiliser un logiciel de montage vidéo, se constituer un setup de streaming ou travailler en naviguant de fenêtre en fenêtre sans s'emmêler les pinceaux, un écran PC ultrawide est un bon choix et les modèles sont de plus en plus abordables qui plus est. C'est notamment le cas de ce moniteur Samsung dont le prix passe de 379 euros à 209,99 euros sur Cdiscount.

Environ 200 euros pour un écran PC panoramique de 34 pouces, ce n’est pas tous les jours que l’on voit ça ! Il serait peut-être temps de faire de la place sur votre bureau pour accueillir ce moniteur de Samsung, essentiellement dédié à la bureautique, mais qui se montre également à l’aise dans le gaming. Pour en profiter, c’est sur Cdiscount que cela se passe. Grâce à une promotion et à une offre de remboursement, le Samsung LS34J550WQRXEN est de 170 euros moins cher.

Ce qu’on apprécie sur cet écran PC ultra-large de Samsung

Un écran VA en résolution UWQHD

Un contraste excellent

Compatible avec AMD FreeSync

Au lieu de 379 euros sur le site officiel, l’écran PC Samsung LS34J550WQRXEN est maintenant disponible en promotion à 209,99 euros chez Cdiscount. En plus d’une réduction de 110 euros sur Cdiscount, vous pouvez profiter d’une remise supplémentaire de 60 euros grâce à cette offre de remboursement valable jusqu’au 31 mars 2023.

Un grand écran pour un petit prix

Cet écran ultra-large de Samsung est une dalle de 34 pouces de diagonale, ou 86 cm pour les inconditionnels du système métrique, en résolution UWQHD (3 440 x 1 440 pixels). La technologie d’affichage est le VA qui met l’accent sur les contrastes et les noirs profonds à l’instar de l’OLED, et cela se vérifie avec un rapport de contraste annoncé de 3000:1. Mais, cette qualité d’affichage s’effectue au détriment du taux de rafraîchissement qui est ici de seulement 75 Hz.

Au niveau de l’ergonomie, cet écran est seulement inclinable de haut en bas, tandis que d’autres sont réglables en hauteur et pivotables. Il est également compatible à la norme VESA 100 x 100 mm. Au dos, vous trouverez une sorte de joystick faisant office de bouton marche/arrêt, mais qui vous permet également de paramétrer les réglages de luminosité, de contraste, de netteté ou pour changer de source et de mode.

Pour la bureautique et (un peu) le gaming

La connectique du Samsung LS34J550WQRXEN comprend deux ports HDMI, un port Display 1.2 et un port jack 3.5 mm. C’est peu, mais c’est assez pour transférer une multitude de contenus multimédia. Avec la fonctionnalité Picture-by-Picture, vous pourrez afficher deux sources différentes dans leur résolution native et naviguer entre eux facilement grâce au format panoramique du moniteur. Pratique pour jongler de document en document, lors d’une réunion de travail par exemple.

S’il est essentiellement dédié à la bureautique, cet écran PC a aussi une touche gaming avec AMD FreeSync inclus dedans. Votre écran s’adaptera aux performances de votre carte graphique, mais ne dépassera pas le taux de rafraîchissement de 75 Hz. Les jeux bien nerveux ou multijoueurs du genre Call of Duty ne sont donc pas les mieux indiqués pour ce moniteur. En revanche, le temps de réponse de 4 ms ne devrait pas constituer une gêne lors de vos parties.

Le guide des meilleurs moniteurs ultra-larges

Afin de comparer l’écran PC ultra-large WQHD de Samsung avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC ultrawide.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.