Dyson V10 Origin : l’un des plus accessibles des balais aspirateurs Dyson voit son prix baisser

Pour l’achat d’un balai aspirateur, Dyson est bien la marque de référence dans ce domaine, et si la plupart de ses produits sont assez onéreux, aujourd'hui le modèle V10 Origin revient à 379 euros contre 429 euros habituellement.

Le constructeur britannique Dyson a su s’imposer avec ses balais aspirateurs, jusqu’à devenir une référence dans le domaine. Le seul reproche que l’on pourrait faire à la marque, c’est bien le prix de ses produits qui sont en général assez élevés. Avec le temps, certains modèles se négocient à un meilleur prix comme c’est le cas du V10 Origin. Certes, il ne s’agit pas de la plus récente des références Dyson, mais ce balai se montre toujours efficace pour éliminer les saletés chez soi. Aujourd’hui, il profite d’une réduction de 50 euros.

Les points forts du Dyson V10 Origin

Un aspirateur pratique et maniable

Avec une bonne puissance d’aspiration

Pendant une bonne heure

Lancé à 429 euros, l’aspirateur balai Dyson V10 Origin est à prix réduit en ce moment : on le trouve à 379 euros sur Cdiscount, soit 50 euros d’économie.

Un balai aspirateur léger et polyvalent

Le Dyson V10 Origin prend un peu de l’âge, mais sa maniabilité et sa puissance d’aspiration en font encore un excellent aspirateur balai. Si vous utilisez encore un aspirateur « traineau », le V10 Origin lui sera moins pénible à déplacer même entre les étages avec son poids de 2,6 kg. Après plusieurs minutes de ménage, il est agréable à manier et peut se transformer en aspirateur à main, pour une meilleure ergonomie dans les coins difficiles d’accès, ou en hauteur.

Encore puissant pour son âge

Il n’est pas le plus puissant des aspirateurs balai de la marque, mais le V10 Origin s’équipe d’un moteur qui atteint 125 000 tours par minute. Une bonne puissance qui suffit à nettoyer vos sols, notamment grâce aux quatorze cyclones qui produisent une force centrifuge pour capturer la poussière, sans baisse de régime au fur et à mesure de l’aspiration. Il est aussi capable de capturer les particules comme le pollen et les bactéries, et garantir un espace de vie sain et vivable pour les personnes allergiques.

Le V10 Origin est équipé de la brosse Motorbar, particulièrement douée pour aspirer les poils d’animaux sans les emmêler, et ce, quel que soit le type de sols. Il faudra tout de même être vigilant, car les poils d’animaux peuvent facilement rester accrochés et vous risquez de perdre en efficacité. Avec 3 modes de puissance disponibles, le V10 Origin assure jusqu’à 60 minutes de nettoyage avec le mode Max. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson sur sa station d’accueil fixée au mur. À noter, il faudra compter 3,5 heures pour le recharger.

