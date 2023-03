Avec ce SSD M.2 en promotion, ajouter 1 To à votre PS5 revient à 82 € seulement

Si vous possédez une PlayStation 5 et que la place commence à manquer, un SSD est l’accessoire indispensable. Il améliore également au passage les performances de la console. Et, aujourd'hui le Crucial P5 Plus avec 1 To est à seulement 82,90 euros chez Rue du Commerce.

Vous êtes un peu juste côté stockage sur votre PS5 ? Un SSD de type NVMe apparaît comme une solution évidente. Ça tombe bien puisque l’un des modèles les plus performants et les moins chers de chez Crucial, le P5 Plus, est disponible avec près de 60 euros de remise dans sa version 1 To. Il a l’avantage de remplir les exigences de Sony, en proposant des vitesses de lecture assez élevées et une bonne capacité de stockage pour soulager votre PS5.

Quels sont les atouts de ce SSD ?

Des débits allant jusqu’à 6 600 Mo/s

Équipé d’un contrôleur thermique

Une belle quantité de stockage

Proposé sur le site du constructeur à 140,39 euros, le SSD Crucial P5 Plus M.2 de 1 To est actuellement en promotion à 82,90 euros sur le site Rue du Commerce.

Pour de meilleures performances sur votre PS5

Le SSD M.2 Crucial P5 Plus est parfaitement adapté à la PS5, même si son installation est un peu délicate. Vous pouvez retrouver notre article décrivant toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème. Une vidéo accompagne d’ailleurs ce papier. Une fois intégré dans votre console, il ne vous restera plus qu’à profiter de ses performances.

Et pour cause, ce modèle est un SSD PCIe 4.0 NVMe qui offre des débits de transfert interne de 6 600 Mo/s en lecture, et de 5 000 Mo/s en écriture. C’est donc suffisant pour s’associer avec la console de la firme japonaise qui exige au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5 500 Mo/s. Il n’est en revanche pas équipé d’un dissipateur thermique. Sans cette structure de refroidissement, la console va vite surchauffer. Il faudra alors le prendre séparément, comme ce dissipateur à moins de 9 euros.

Un stockage plus étendu

Avec un stockage interne natif de seulement 667 Go, la PS5 vient vite à saturer, surtout quand on sait que plusieurs jeux dépassent les 100 Go, l’espace sera bien vite rempli sans solution de stockage additionnelle. Les 1 000 Go de stockage sur le SSD P5 Plus seront parfaits pour pouvoir ajouter davantage de jeux dans votre console, mais aussi des logiciels ou des applications supplémentaires si vous l’associer à un PC.

Grâce au tableau de bord téléchargeable qui accompagne le SSD, vous pourrez garder un œil sur l’état de votre disque, mais également d’optimiser les performances en utilisant un mode jeu. Et, comme tout SSD, vous pourrez évidemment profiter de temps de chargement réduits durant vos sessions de jeux vidéo, ainsi que de lancements rapides.

Si ce SSD ne répond pas à vos critères, il existe un bon nombre de références sur le marché compatibles avec votre PS5. Pour vous aider, voici notre guide sur quel SSD M2 interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.