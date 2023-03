Ce laptop gaming Lenovo avec i5 12e gen + RTX 3060 est 800 € moins cher aujourd’hui

Sur le marché des PC portables gamer, Lenovo est une des références incontournables avec sa gamme de Legion 5 qui regroupe des configurations solides et offrant de bonnes performances graphiques. Ce Lenovo Legion 5i Gen 7 équipé d'une RTX 3060 se démarque des autres, car plus transportable avec son écran de 15,6 pouces, même s'il pèse plus de 2 kg. Son prix, en revanche, est beaucoup plus léger avec cette promotion du printemps en boutique officielle. En ce moment, le Lenovo Legion 5i Gen 7 voit son prix passer de 1 799 euros à 999 euros.

Entre les Lenovo, Dell, Asus et compagnie qui ont chacun leur place forte sur le marché des PC portables gamer, votre cœur penche peut-être déjà pour l’un de ces constructeurs. Mais, celles et ceux qui ne sont pas encore convaincus peuvent toujours être séduits par Lenovo et sa gamme de Legion 5 qui envahit de plus en plus les étals de vos marchands favoris. Comme ce Lenovo Legion 5i Gen 7 et sa configuration en béton qui profite d’une ristourne de 44 % en boutique officielle.

Le Lenovo Legion 5i Gen 7 en quelques points

Une RTX 3060 avec un TGP de 140 W

Le taux de rafraîchissement de 165 Hz

Un Core i5 de la 12e génération avec 16 Go de RAM DDR5

Au lieu d’un prix barré de 1 799 euros, le Lenovo Legion 5i Gen 7 est maintenant disponible en promotion à 999 euros en boutique officielle grâce au code promo SPRING.

Ne vous fiez pas à sa petite taille

Ce Lenovo Legion 5i Gen 7 embarque un écran IPS LCD de 15,6 pouces en résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement excellent de 165 Hz. Avec un tel niveau de fluidité, ce laptop gamer est adapté à tous les jeux et notamment les titres compétitifs et nerveux comme certains FPS. Le constructeur annonce une couverture complète du spectre sRGB ainsi qu’une luminosité de 300 cd/m². Il est cependant dommage qu’à ce prix, l’écran ne prenne pas en charge la gamme DCI-P3.

Même si l’écran ne fait que 15,6 pouces, cela reste un laptop gamer avec beaucoup de composants à l’intérieur du châssis. Il pèse donc son poids et dépasse aisément les 2 kg. La panoplie de connectiques est complète comme pour tous les Legion 5 avec trois ports USB-A 3.2, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1, un port Ethernet et la fameuse prise jack 3.5 mm. Un ensemble qui lui donne un côté polyvalent et pas seulement axé sur le gaming.

Une RTX 3060 à pleine puissance

Cette configuration est dotée d’une carte graphique GeForce RTX 3060 avec un TGP de 140 W, c’est-à-dire qu’elle peut être utilisée à son plein potentiel contrairement à certaines configurations où la puissance du GPU est bridée. Avec cette RTX 3060, vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo AAA avec le ray-tracing et le DLSS sans grosse chute de FPS. De plus, la gestion thermique est efficace malgré la puissance déployée, mais il faudra par contre pas compter sur une grosse autonomie, ce qui est aussi le cas des autres laptops gamer.

Quant au processeur, il s’agit d’un Intel Core i5-12500H à 12 cœurs et 16 threads et cadencé jusqu’à 4,5 GHz, un modèle qui offre de bonnes performances. Il est notamment assisté par 16 Go de RAM DDR5 cadencée à 4800 MHz qui rendent le multitâche tout à fait fluide et performant. Le stockage est quant à lui géré par un SSD M.2 NVMe ultra-rapide de 512 Go qui rendra notamment les temps de chargement inexistants durant vos parties.

