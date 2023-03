Corsair MP600 Pro LPX : ce SSD idéal pour la PS5 passe sous la barre des 100 euros

Corsair a déjà impressionné avec ses SSD de la série MP600, et plus particulièrement son MP600 Pro XT emmitouflé dans un dissipateur thermique particulièrement imposant. Si ce modèle est adapté pour le PC, il ne rentre pas du tout dans la PS5. Le constructeur américain a alors conçu un SSD NVMe avec les mêmes performances, mais avec des dimensions restreintes spécialement pour la console de Sony. Ainsi est né le Corsair MP600 Pro LPX et il est en ce moment à 97,99 euros au lieu de 124,99 euros sur le site officiel de Corsair.

Afin d’obtenir le fameux autocollant bleu officialisant la compatibilité avec la dernière console de Sony, un SSD NVMe doit respecter certains critères. Il doit par exemple avoir une vitesse de lecture au moins équivalente à celle du SSD d’origine de la PS5, prendre en charge l’interface PCIe Gen4 x4 et la présence d’un dissipateur de chaleur est vivement recommandée. Non seulement le Corsair MP600 Pro LPX coche toutes les cases, mais en plus sa version de 1 To profite d’une ristourne de plus de 20 % sur le site du constructeur.

Le Corsair MP600 Pro LPX en quelques points

Des débits excellents

Le dissipateur de chaleur inclus

La garantie constructeur de 5 ans

Au lieu de 124,99 euros habituellement, le Corsair MP600 Pro LPX (1 To) est maintenant disponible en promotion à 97,99 euros en boutique officielle.

Un MP600 Pro XT remanié pour la PS5

Corsair commercialisait il y a quelques mois le SSD MP600 Pro XT, un format M.2 qui se tient aux côtés des meilleurs SSD NVMe du marché avec ses performances de premier plan, son endurance exemplaire et son dissipateur de chaleur aussi excellent qu’imposant. Les utilisateurs PC y trouvaient leur compte, mais pas les joueurs PS5, aussi Corsair a-t-il revu les dimensions du Pro XT et créé le Pro LPX, une version conçue spécialement pour la PS5.

On retrouve toujours la prise en charge de l’interface PCIe Gen4 x4, indispensable pour la PS5, mais on a ici un dissipateur thermique beaucoup plus fin. Le Corsair MP600 Pro LPX chauffe donc un peu plus que le MP600 Pro XT, mais la gestion thermique reste de bonne qualité. Hormis la version de 1 To, ce SSD NVMe est disponible en 500 Go, en 2 To et en 4 To. En plus de pallier les défauts de surchauffe de la PS5, ces SSD sont presque indispensables pour étendre le stockage, surtout que de plus en plus de titres font plus de 100 Go.

Des débits et une endurance exemplaires

Au niveau des débits, le Corsair MP600 Pro LPX n’y va pas avec le dos de la cuillère, le constructeur annonce une vitesse de lecture de 7100 Mo/s et une vitesse d’écriture de 6800 Mo/s, ce que confirment plusieurs benchmarks. Et pourtant, alors que ce SSD a été conçu spécialement pour la PS5, il se montre encore plus performant sur PC. Un vrai plaisir ! D’ailleurs, vous pourrez garder un œil sur ses performances et fonctionnalités grâce à l’utilitaire SSD Toolbox si vous comptez l’utiliser avec votre ordinateur.

Là où le Corsair MP600 Pro LPX épate, c’est surtout au niveau de son endurance annoncée à 1400 TBW. C’est énorme. Dans la pratique, c’est compliqué, voire impossible, d’atteindre autant de données écrites si vous êtes un utilisateur lambda. Il se peut donc que l’endurance de ce SSD NVMe ne soit jamais éprouvée, même après plusieurs années d’utilisation. Et pour attester de la robustesse de son produit, Corsair confère une garantie constructeur de 5 ans au MP600 Pro LPX. Autant dire que vous serez tranquille un bon moment avec cet achat.

Pour augmenter le stockage de votre PS5

Afin de comparer le Corsair MP600 Pro LPX avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 internes et disques durs externes pour la PS5.

