Vous regrettez déjà votre abonnement Salto ? Molotov vous offre un an de service

Salto tire sa révérence dès aujourd’hui après plus de deux ans et demi d’existence. Il faut dire que le service de VOD français lancé conjointement par TF1 et M6 n’aura jamais su convaincre un public abreuvé par les plateformes américaines telles que Netflix, Prime vidéo ou Disney+, une concurrence rude donc, un catalogue peu reluisant et surtout un timing de lancement compliqué auront eu raison de lui. Cependant, si vous étiez abonné à Salto, tout n’est peut-être pas perdu, notamment grâce à la plateforme Molotov qui propose en ce moment aux anciens abonnés d’obtenir pendant un an un accès à l’offre Molotov Welcome.

Ce que les anciens abonnées Salto ont droit avec Molotov

Plus de 80 chaînes (TNT incluse)

Enregistrement et replay

4 écrans en Full HD

Jusqu’au 2 avril, l’abonnement Molotov Welcome est offert durant un an aux anciens abonnés de Salto et c’est sans engagement. Au bout d’un an, l’abonnement passe automatiquement sur Molotov Extra à 5,99 euros par mois, mais vous pouvez changer d’offre à tout moment. Notez néanmoins que pour bénéficier de Molotov Welcome, il faut avoir été abonné à Salto en février et/ou mars 2023 et ne pas avoir été abonné à Molotov dans les 12 derniers mois.

Molotov, c’est la TNT et bien plus

Si vous étiez habitué à regarder la TV sur votre PC ou vos appareils mobile grâce à votre abonnement Salto, vous ne devriez pas être dépaysé avec Molotov. En effet, le service propose un accès aux chaînes gratuites de la TNT gratuitement et n’importe où. Au total, c’est pas moins de 80 chaînes accessibles gratuitement (avec l’abonnement Welcome) ainsi que les replays pour celles qui en proposent. Vous aurez donc le droit sans restrictions aux chaines comme TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Séries Films, ainsi que toutes les autres chaînes de la TNT, comme France 2, France 3, M6, Arte, NRJ12, W9, Gulli, 6ter et bien d’autres. D’autres chaines viennent compléter l’abonnement, dont certaines que l’on retrouve uniquement dans certains abonnements payants comme RTL9 à Comedy Central. Des chaines d’info internationales comme EuroNews ou CNN sont également présentes.

C’est une alternative parfaite pour celles et ceux qui n’en peuvent plus de leurs box TV alors qu’il suffit de télécharger l’application sans rien avoir besoin d’autre chose.

Pour regarder la TV depuis n’importe où

Molotov est une plateforme mûre en 2023, on le reconnait au fait qu’il est possible d’y accéder depuis n’importe quel appareil. En premier lieu votre TV via l’application disponible sur l’App Store, Google Play ou l’Amazon Store, via le navigateur de votre PC, Mac et Linux ou même sur console via l’application disponible sur le Playstation Store ou le Microsoft Store. Il est par ailleurs possible d’utiliser la fonction Chromecast ou de regarder les différentes chaînes avec votre casque Meta Quest.

Notez que l’abonnement permet à 2 personnes de se connecter en même temps, et de profiter d’une qualité Full HD en simultané. Mais, les fonctions enregistrement et de contrôle du direct ne sont accessibles qu’avec l’abonnement Molotov Extra.

