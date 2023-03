Cette puissante barre de son Samsung est 150 € moins chère pour les ventes flash d’Amazon

Si vous cherchez à agrémenter votre salon d'un meilleur son que celui de votre TV, la barre de son reste un investissement sûr. Par exemple, ce modèle HW-B650 de chez Samsung propose tout ce que l'on peut en attendre pour moins de 250 euros chez Amazon.

Même si le son des téléviseurs récent s’est largement amélioré avec le temps, rien ne vaut un système sonore à part entière pour s’immerger parfaitement dans un salon. Heureusement, les barres de son peuvent régler ce souci et offrir aux utilisateurs une expérience proche du cinéma. La barre de son Samsung HW-B650 sorti cette année dispose des dernières technologies Dolby Audio et DTS:X pour les cinéphiles exigeants. Elle est en ce moment disponible avec plus de 150 euros de moins sur la facture pendant les Ventes Flash d’Amazon.

La barre de son de Samsung propose…

Un caisson de basse

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Audio / DTS Virtual:X

Puissance de 430 Watts RMS

Lancé au prix de 399 euros, puis abaissée à 279 euros, la toute nouvelle barre de son HW-B650 de Samsung est disponible à 238 euros sur Amazon pendant les ventes flash du printemps.

Retrouvez la Samsung HW-B650 à 238 € chez sur Amazon

Une barre de son qui se fond dans le décor

Cette barre de son Samsung HW-B650 propose d’abord des dimensions plus réduites que des modèles avancés (109 x 45 x 23 cm) mais malgré tout, elle arrive à se faire remarquer dans un salon en dessous de la TV. Son design sobre lui permet tout de même de s’accorder à toutes les décorations d’intérieur. Quant au caisson de basse, il peut être installé partout sans avoir besoin de tirer un fil, puisque celui-ci n’en a pas besoin pour fonctionner.

D’ailleurs, côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique et un port HDMI compatible UHD 4K (mais ne laisse pas passer les modes HDR). Quant à la connectivité, la barre de son est compatible avec le Bluetooth, Wi-Fi et HDMI eARC. Notez qu’il est également possible de connecter deux appareils simultanément à la barre de son. En revanche, on ne pourra pas compter sur des compatibilités avec Chromecast ou AirPlay 2.

Un système audio puissant avec un rendu sonore immersif

Que cela soit pour améliorer le son de votre téléviseur ou pour écouter de la musique, la HW-B650 est en mesure de délivrer un son puissant et détaillé. En plus de cela, le caisson de basse fait profiter d’une puissance supplémentaire, ce qui suffira à compléter les enceintes de votre TV. Une fois associée à votre TV, la barre de son est capable d’améliorer le son en fonction du contenu que vous regardez grâce à la technologie Adaptative Sound. L’expérience sonore est donc optimisée, que vous regardiez un film d’action, un match de sport, un concert, etc.

Mais le véritable avantage de cette barre de son, réside dans sa capacité à diffuser le son en 3D, de manière adaptée à l’acoustique de la pièce dans laquelle elle se trouve et au contenu diffusé. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, qui est rendue possible grâce à la compatibilité avec les technologies Dolby Audio et DTS Virtual:X. Petit plus pour ceux qui possèdent une TV QLED de chez Samsung, la barre de son s’y associe parfaitement., nottaement pour profiter de la technologie Q-Symphony développée par le constructeur sud-coréen, qui apporte une expérience sonore plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

