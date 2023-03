Le Crucial BX500 est actuellement le SSD 2 To le moins cher grâce aux ventes flash d’Amazon

Si vous avez besoin d'une capacité de stockage considérable, et que vous souhaitez aussi booster les performances de votre PC, mieux vaut miser sur un SSD interne robuste et rapide. C'est le cas du Crucial BX500 de 2 To, qui n'a jamais été moins cher qu'actuellement sur Amazon : durant les ventes flash du printemps, il est proposé à seulement 110,99 euros au lieu de 130 euros.

Plus rapides et solides que les disques durs traditionnels, les SSD internes améliorent considérablement les performances de votre PC. Ces appareils au format 2,5 pouces sont très vite devenus incontournables, même si de plus en plus d’utilisateurs se tournent désormais vers des SSD au format M.2, plus compact. Les SSD classiques restent tout de même de très bonnes solutions de stockage, et bien souvent, il est possible de trouver de très bonnes références à moindre coût. Le SSD Crucial BX500 est par exemple affiché à son prix le plus bas à l’occasion des ventes flash du printemps d’Amazon.

Les points essentiels du SSD Crucial BX500

Plus robuste d’un HDD classique

Des vitesses jusqu’à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture

Un SSD avec la technologie 3D NAND

Habituellement affiché à 130 euros, le SSD Crucial BX500 de 2 To est désormais proposé à 110,99 euros sur Amazon.

Un disque facile à installer

Le premier avantage du SSD Crucial BX500, qu’il partage d’ailleurs avec tous les autres disques similaires, c’est son installation facile. Il adopte en effet un format standard de 2,5 pouces, ce qui permet de le glisser très simplement dans les entrailles de votre tour PC ou de votre PC portable, ou même dans un boîtier de disque dur externe. Il se logera dans votre appareil via son port SATA III, cadencé à 6 Gb/s. Notez toutefois que ce SSD sera trop épais pour les ultrabooks, traditionnellement plus fins : pour ces derniers, il faudra privilégier les SSD NVMe M.2, plus compacts, mais aussi plus coûteux.

Les SSD internes comme le BX500 se démarquent aussi par leur conception plus robuste que les disques durs traditionnels, car ils ne contiennent pas de pièces mécaniques. Plus durables, ils résistent mieux aux chocs et aux vibrations. Les données stockées sont donc bien gardées.

De très bonnes performances au quotidien

Le SSD Crucial BX500 promet de bonnes performances : il propose en effet une vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 540 Mo/s, et jusqu’à 500 Mo/s en écriture. Ces débits de transfert assurent des lancements plus rapides de votre machine, mais aussi des temps de chargement considérablement réduits, ce qui sera un très bon point pour les joueurs et joueuses sur PC qui recherchent avant tout une bonne réactivité. Vous pourrez également exécuter tous vos logiciels sans accroc et naviguer sur Internet de façon fluide. Ajoutons à cela la présence de la technologie 3D NAND, qui apportera un boost d’endurance lors des transferts de fichiers et qui permettra aussi de ne pas exploser la consommation énergétique du disque.

Enfin, côté capacité de stockage, ce SSD Crucial offre pas moins de 2 To, ce qui permet d’enregistrer un très grand nombre de fichiers, de logiciels ou encore de jeux vidéo sans vous soucier du stockage restant avant un certain temps.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

Les meilleures offres des ventes flash du printemps d’Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes flash du printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).