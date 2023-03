Lenovo : ce laptop gaming avec Intel Core i7 (12e gen) et RTX 3070 est à moitié prix

Avec sa gamme Legion, Lenovo s'évertue à proposer des configurations gaming poussées mais aux tarifs parfois salés. C'est que faire rentrer tous les composants dont une grosse carte graphique dans un châssis de 16 pouces demande un savoir-faire particulier. Il faut entre autres que l'espace soit bien aéré pour garantir des performances optimales. Heureusement, ces laptops se retrouvent parfois en promotion et c'est aujourd'hui le cas de ce Lenovo Legion 5i Gen 7 avec une RTX 3070 qui voit son prix passer de 2399 euros à 1199 euros.

Le grand ménage de printemps consiste à se débarrasser des vieilles choses pour redonner un coup de neuf à son chez-soi, mais aussi à s’en offrir de nouvelles, histoire d’équilibrer. Lenovo pensait peut-être à quelque chose du genre avec ce code promo SPRING sur son Legion 5i Gen 7 doté d’une RTX 3070 et d’un Core i7 de la 12e génération qui divise son prix par deux. Mais que vous comptiez bazarder votre ancien laptop ou non, vous ne pouvez passer à côté de cette affaire.

Le Legion 5i Gen 7 en quelques points

Une RTX 3070 avec un TGP de 125 W

Un écran WQHD à 165 Hz

Un Core i7 de la 12e génération avec 16 Go de RAM

Au lieu de 2399 euros habituellement, le Lenovo Legion 5i Gen 7 est maintenant disponible en promotion à 1199 euros en boutique officielle.

Un écran WQHD de compétition

Pour un gamer, l’écran est un critère important et il en faut un qui ait de préférence un très bon taux de rafraîchissement. Dans cette configuration haut de gamme du Lenovo Legion 5i Gen 7, nous avons une dalle IPS LCD de 15,6 pouces en définition WQHD (2560 x 1440 pixels) et avec une excellente fréquence d’images de 165 Hz. Vous avez donc là un écran taillé aussi bien pour les jeux d’aventure aux graphismes sublimes que pour les jeux multijoueurs compétitifs où aucun ralentissement n’est permis.

Le constructeur annonce également une luminosité de 300 cd/m² ainsi qu’une couverture complète du spectre sRGB, ce qui est là aussi correct. Enfin, on a une prise en charge du format Dolby Vision, une technologie HDR qui étend la plage de luminosité, ainsi que G-Sync qui est la technologie VRR de Nvidia pour résoudre les problèmes de déchirure d’image et de saccade dont certains jeux peuvent être sujets. En ce qui concerne le châssis en lui-même, il dispose d’une connectique complète sur les côtés mais aussi à l’arrière.

La puissance gaming avec la RTX 3070

Pour lancer votre bibliothèque de jeux vidéo AAA, vous pouvez compter sur une GeForce RTX 3070 avec un TGP de 125 W, vous pouvez donc faire tourner sans problèmes les titres du moment en vous permettant d’activer quelques features comme le ray-tracing et le DLSS. Vous pouvez également compter sur une gestion thermique efficace malgré la puissance déployée, notamment grâce à une zone d’échappement d’air élargie. Et avec son SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 To, vous aurez pas mal de place pour stocker vos jeux.

Au niveau du processeur, nous avons un Intel Core i7-12700H à 14 cœurs et 20 threads pouvant atteindre une fréquence turbo de 4,7 GHz. Il est assisté par 16 Go de RAM DDR5 cadencée à 4800 MHz (extensible jusqu’à 32 Go) qui rend le multitâche fluide et agréable. Au niveau de l’autonomie, il ne faut pas compter sur une journée entière, ce qui est le lot de tous les laptops gamer. En revanche, la batterie de 80 Wh prend la recharge rapide de 300 W capable de refaire 80 % du plein en une demi-heure.

Pour aller plus loin

Afin de comparer le Lenovo Legion 5i Gen 7 par avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

