Pourquoi ce laptop gaming RTX 4050 + i5 12e gen avec 500 € de remise est une excellente affaire ?

Avoir un PC portable équipé d’une carte graphique de série 4000 demande un budget assez conséquent. Pourtant, aujourd’hui, le prix du MSI Thing GF63 avec une RTX 4050 s’est bien adouci en passant de 1 499 euros à 999 euros après 33 % de réduction.

Si vous cherchez à renouveler votre équipement gaming et voulez opter pour une belle puissance, vous pourrez sans souci vous tourner vers le laptop MSI Thin GF63, qui propose des caractéristiques très solides pour jouer sur PC. Il a d’ailleurs l’avantage d’intégrer l’une des récentes cartes graphiques de la série 4 000 de Nvidia : la RTX 4050. Une bonne configuration, qui ne coûte pas plus de 1 000 euros grâce à cette offre.

Que propose le MSI Thin GF63 ?

Un écran avec une fréquence d’image à 144 Hz

La puissance de la GeForce RTX 4050

Un Intel Core i5 de la 12e génération avec 16 Go de RAM et 1 To

Au lieu d’un prix barré à 1 499 euros, le PC portable MSI Thing GF63 bénéficie de plus de 30 % de réduction et s’affiche désormais à 999,99 euros sur le site de Rue du Commerce.

Un PC gamer robuste et bien conçu

Au premier coup d’œil, le MSI Thin GF63 se trouve bien être un laptop dédié au gaming. Son clavier rétréoclairé LED RGB et son châssis métallique solide ne laisse aucune place au doute. On appréciera aussi ses lignes soignées et affirmées. L’ensemble est plutôt élégant et étonnamment fin pour être facilement transporté (1,8 kg). La connectique s’avère assez généreuse, avec un port USB C, trois ports USB, un port HDMI, un port Ethernet et une prise casque microphone. Le Bluetooth 5.2 et le WiFi 6 sont aussi de la partie.

Autre pièce maîtresse de ce design : l’écran de 15,6 pouces, qui embarque une dalle IPS Full HD rafraîchie à 144 Hz, soit l’assurance de profiter d’une expérience de jeu fluide et réactive. Concernant l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 7 heures d’autonomie, mais il ne faudra pas en espérer autant d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu.

De la puissance en jeu

Vous l’aurez compris, ce PC portable MSI s’adresse aux gamers et gameuses en quête d’une machine performante. D’ailleurs sous le capot, on retrouve la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050. Certes, il s’agit de l’entrée de gamme de la série 4 000, mais celle-ci permet de lancer les jeux en 1440p à 80 FPS — de quoi jouer dans bonnes conditions.

Concernant le processeur, on a un Intel Core i5-12450H cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4GHz), complété par 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous pourrez vous adonner à toutes vos activités favorites sans ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Le tout sera agrémenté d’un SSD d’une capacité de 1 To, grâce auquel vous pourrez aussi profiter de temps de chargement réduits, et d’un lancement rapide de la machine.

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.