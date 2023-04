Cet écran PC Dell de 24 pouces avec webcam intégrée est à moitié prix

Si vous cherchez un nouvel écran pour travailler confortablement depuis chez vous, le moniteur Dell 24-S2422HZ semble être votre nouvel allié. Aujourd'hui, il revient à 159 euros grâce à un code promo, au lieu de 299 euros initialement.

Pour travailler efficacement chez soi, il faut s’équiper d’un bon écran. Le moniteur Dell S2422HZ en est un bon exemple. Avec sa dalle de 24 pouces rafraîchie à 75 Hz, qui propose même une compatibilité avec AMD FreeSync, cet écran est idéal pour enchaîner les tâches de bureautique confortablement, et même faire tourner quelques jeux ponctuellement. Et si vous êtes intéressés, il perd 140 euros de son prix grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir du Dell 24-S2422HZ

Un écran Full HD de 24 pouces à 75 Hz

Compatible avec la technologie AMD FreeSync

Des hauts parleurs et une webcam intégrée

Avec un prix de départ à 299 euros, l’écran PC Dell 24-S2422HZ passe à 159 euros avec le code promo S2422HZFR130 sur le site du constructeur.

Un écran confortable pour travailler

L’écran Dell S2422HZ affiche des bordures assez affinés sur trois côtés, sur une diagonale de 24 pouces. Avec cette taille, le moniteur sera facile à intégrer sur votre bureau et suffit à visualiser clairement ce qui y est affiché sur l’écran. Cet écran Dell embarque une dalle IPS Full HD (1 920×1 080) qui promet donc une bonne qualité d’affichage. Pour éviter les mauvaises positions devant son bureau, le pied de l’écran est réglable pour s’adapter à tous les utilisateurs.

Un bon point pour les télétravailleurs : la dalle est dotée d’une webcam de 5 mégapixels fixée au-dessus de l’écran. Il s’agit d’une webcam équipée de deux microphones, pour capturer votre voix et l’analyser grâce à un logiciel permettant la réduction de bruit. Elle est aussi dotée de la reconnaissance faciale via Windows Hello pour une authentification instantanée et pratique à Windows. Et, pour la sécurité, la webcam reste cachée jusqu’à ce que vous en ayez besoin pour une visioconférence.

Avec quelques fonctionnalités intéressantes

Si cet écran est davantage axé bureautique, Dell a tout de même voulu penser aux joueuses et joueurs en intégrant la technologie AMD FreeSync. Cette dernière se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. En revanche, notez que le taux de rafraîchissement ne dépassera pas les 75 Hz, la fluidité d’affichage sera donc naturellement moindre que sur les moniteurs gaming qui, eux, peuvent grimper jusqu’à 144 Hz, voire plus. Il propose aussi un temps de réponse de 4 ms.

Enfin, concernant la connectique, le moniteur de Dell intègre un port HDMI, un port USB-C, deux ports USB, une prise casque audio et un DisplayPort. Vous pourrez ainsi connecter d’autres périphériques, comme un écran supplémentaire, pour compléter votre installation.

