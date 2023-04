Asus Vivobook 14 : ce laptop avec un Ryzen 5 est à un prix très intéressant chez la Fnac et Darty

L'Asus Vivobook S14 S1403QA-LY067W est une machine très efficace taillée pour la bureautique et le travail en mobilité. En ce moment, il est possible de l'obtenir à prix réduit, puisqu'il est affiché à 649,99 euros au lieu de 799,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Parmi les gammes d’ordinateurs portables que l’on peut trouver chez Asus, on trouve les ultraportables Zenbook, les laptop gaming ROG ainsi que les Vivobook, qui sont des PC portables classiques le plus souvent d’entrée de gamme. Ces derniers proposent généralement des fiches techniques très intéressantes pour celles et ceux qui recherchent une machine efficace pour des tâches de bureautique. Le modèle S14 (S1403QA-LY067W), doté d’un Ryzen 5 et d’un SSD de 512 Go, est idéal pour ce type d’usage. L’un de ses autres points forts, c’est son prix, qui bénéficie d’une réduction de 20 %.

Les points essentiels de l’Asus Vivobook S14

Un écran IPS WUXGA de 14 pouces

Une puce AMD Ryzen 5 5600U + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 799,99 euros, l’Asus Vivobook S14 S1403QA-LY067W est désormais affiché à 649,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un PC portable aux finitions soignées

Les Vivobook ont beau faire partie des machines les moins chères d’Asus, cela n’a pas empêché la marque de soigner les finitions de ses modèles. Ce S14 adopte ainsi des lignes épurées, avec son châssis métallique simple et sans fioritures. Outre ce design passe-partout, mais susceptible de plaire au plus grand nombre, ce laptop a aussi l’avantage d’être particulièrement léger avec son poids de 1,4 kg, ce qui lui permet d’être très facilement transportable en déplacement.

S’agissant de son écran, l’Asus Vivobook S14 intègre une dalle IPS WUXGA (1 920 x 1 200 pixels), qui affichera des images de bonne qualité en 16:10. La surface d’affichage sera d’ailleurs plus importante que sur des écrans en 16:9, mais gare aux bandes noires un peu épaisses visibles autour de l’image si vous regardez un film ou un épisode de série. Autrement, contrairement à d’autres Vivobook, ce modèle ne nous fera malheureusement pas profiter des joies de l’OLED. On regrettera peut-être aussi le taux de rafraîchissement qui ne dépasse pas les 60 Hz, mais pour une machine dédiée à la productivité, et moins au jeu, la fluidité restera agréable. Mention spéciale tout de même pour le NumPad très pratique : le pavé tactile se transforme en pavé numérique grâce à un réseau de LEDs.

De bonnes performances pour des tâches classiques

Cet Asus Vivobook S14 propose des performances suffisantes pour des tâches classiques de bureautique. Et ce, grâce à un processeur AMD Ryzen 5 5600U cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,2 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous pourrez effectuer de la navigation web, du traitement de texte et même du multitâche de manière efficace. Ce Vivobook s’accompagne aussi d’un SSD de 512 Go, qui permet de bénéficier d’une capacité de stockage considérable, mais aussi de temps de chargement réduits et de lancements rapides. Par ailleurs, Windows 11 sera de la partie.

Enfin, côté connectique, on pourra compter sur deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port USB 2.0 ainsi qu’un port HDMI 1.4. De quoi connecter plusieurs périphériques pour compléter son installation.

