Cette microSD 256 Go spéciale Nintendo Switch n’est vraiment pas chère sur Amazon

Avec une mémoire interne limitée, la Nintendo Switch ne peut malheureusement stocker qu'une poignée de jeux. Même si les titres de Big N ne sont pas les plus lourds du marché, on peut rapidement atteindre la limite des 32 Go (ou 64 Go pour la Switch OLED), surtout avec certains titres comme le prochain Zelda qui pèsera plus de 18 Go. Une carte microSD devient donc nécessaire et avec ce modèle stylisé de 256 Go à seulement 30 euros, vous serez tranquille un long moment.

Le jeu vidéo dématérialisé a de plus en plus d’adeptes, il faut dire que c’est plus pratique que d’avoir toute une bibliothèque de jaquettes et de passer des heures en rayon à la recherche d’un titre en particulier. Mais, le problème est que Nintendo a doté de sa Switch d’une mémoire interne de seulement 32 Go. Heureusement, la console est équipée d’un port microSD, cette solution de stockage est un indispensable et il se trouve que ce modèle spécial de SanDisk profite d’une belle ristourne aujourd’hui.

La microSD SanDisk édition Nintendo Switch en bref

Un espace de stockage de 256 Go

Des taux de transfert jusqu’à 100 Mo/s

Idéale pour la Nintendo Switch mais également compatible sur d’autres appareils

Alors qu’elle est généralement vendue aux alentours de 40 euros, voire plus, la carte microSD SanDisk pour la Nintendo Switch de 256 Go est maintenant disponible en promotion à 30 euros chez Amazon.

Pour stocker tous vos jeux en dématérialisé…

Issue d’une collaboration avec le constructeur SanDisk, cette carte microSD sous licence officielle Nintendo est parfaitement adaptée pour augmenter l’espace de stockage de votre Switch et stocker vos jeux en dématérialisé. Mis à part son design aux couleurs de Mario, elle ne se démarque pas vraiment des autres modèles. L’autocollant de la licence indique seulement qu’elle dispose des performances nécessaires pour fonctionner avec la Nintendo Switch. Vous n’êtes donc pas obligé de prendre une microSD sous licence pour votre console.

Le modèle en promotion dispose d’un espace de stockage de 256 Go, ce qui est énorme au regard de l’espace qu’occupent en général les jeux de la firme nippone. Mais c’est aussi parce que le catalogue Nintendo accueille les jeux vidéo d’autres éditeurs, bien plus lourds. À titre d’exemple, The Witcher 3 sur Switch pèse près de 32 Go, soit la totalité de la mémoire interne de la version standard de la console. Avec un débit de lecture s’élevant jusqu’à 100 Mo/s, cette carte microSD est suffisamment performante pour faire tourner vos jeux.

… ou vos photos et vidéos sur d’autres appareils

Comme indiqué plus haut, vous n’êtes pas obligé de prendre une microSD sous licence pour votre console. Cependant, l’inverse est aussi vrai : vous pouvez utiliser ce modèle pour d’autres appareils que votre console. Vous pouvez, par exemple, l’installer dans votre smartphone pour booster sa mémoire ou dans votre appareil photo pour stocker tous vos clichés.

Cette carte microSD est classée UHS-I et dispose d’une vitesse d’écriture pouvant atteindre 90 Mo/s en plus de sa vitesse de lecture de 100 Mo/s. C’est-à-dire que même les vidéastes pourront s’en servir pour leur appareil photo haut de gamme ou leur GoPro et enregistrer en définition Full HD et même 4K. Polyvalente et pas chère, il ne fait aucun doute que cette carte microSD est une bonne affaire.

Afin de comparer la microSD SanDisk édition Nintendo Switch avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Switch, GoPro ou APN du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.