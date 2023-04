Cet écran gaming pour PC (31,5″, QHD, 165 Hz) est 110 € moins cher sur Amazon

Si vous cherchez un moniteur gaming complet qui vous permet d'enchaîner les sessions sans accroc, le Lenovo G32qc-30 pourrait bien vous convenir. Il est même encore plus intéressant maintenant puisque son prix vient de baisser : Amazon le propose à 289 euros au lieu de 399 euros.

Les gamers exigeants savent que pour jouer efficacement, un écran PC complet et réactif est primordial. Si ce moniteur est doté d’une grande diagonale, et qu’il est en plus incurvé, c’est encore mieux. Le modèle Lenovo G32qc-30 remplit bel et bien tous ces critères, avec sa dalle de 31,5 pouces rafraîchie à 165 Hz et compatible FreeSync Premium. Son autre atout, c’est son prix, qui bénéficie d’une réduction de 110 euros actuellement.

Les points forts du moniteur Lenovo G32qc-30

Une dalle QHD incurvée de 31,5 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz + 0,5 ms

Compatible avec AMD FreeSync Premium

Initialement affiché à 399 euros lors de sa sortie, le moniteur gaming Lenovo G32qc-30 est désormais proposé à 289 euros sur Amazon.

Un grand écran incurvé qui mise sur l’immersion

Le design est l’un des atouts majeurs du Lenovo G32qc-30. Pour ce moniteur gaming, la marque a ainsi misé sur des bordures d’écran très fines, qui renforcent considérablement l’immersion dans le jeu. Cet effet est d’ailleurs encore plus renforcé par la dalle incurvée de 31,5 pouces, dotée d’une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels et d’une courbure de 1500R. De quoi profiter d’une très bonne qualité d’image, avec un rendu des couleurs réaliste, et d’une immersion encore plus efficace. Le tout est complété par un socle stable et solide, qui peut se régler en inclinaison et en hauteur pour s’adapter au mieux à son utilisateur.

Un moniteur très réactif

Ce Lenovo G32qc-30 se démarque également par son taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui assure une excellente fluidité en jeu, primordiale notamment pour les jeux de tir. Ajoutons à cela un taux de réponse MPRT de 0,5 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui demandent une bonne réactivité à tout moment. De plus, l’écran est équipé de l’AMD FreeSync Premium, qui agit pour limiter les artefacts visuels désagréables comme le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades, qui peuvent aussi perturber une partie.

Côté connectique, l’écran Lenovo G32qc-10 est muni de deux ports HDMI, d’un DisplayPort et d’une sortie audio 3,5 mm. Vous pourrez donc sans souci connecter d’autres périphériques et étoffer votre setup.

