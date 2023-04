Nvidia GeForce Now : l’abonnement Prioritaire est en promotion à -40 %

Avec la pénurie de consoles provoquée par la pandémie de coronavirus, le marché du cloud gaming a décollé comme jamais. Ce service vous permet de jouer à vos jeux vidéo favoris depuis votre laptop, votre smartphone, votre tablette ou votre TV connecté en souscrivant à un abonnement. Avec son service GeForce Now, Nvidia est l'un des leaders du marché et en ce moment, son abonnement Prioritaire de 6 mois passe de 49,99 euros à 29,99 euros.

GeForce Now est le service cloud gaming de Nvidia qui vous permet non seulement de jouer à vos jeux favoris sur n’importe quelle plateforme comme si vous étiez sur un PC ou une console, mais également de profiter du savoir-faire de Nvidia en termes de features graphiques tels que le ray-tracing et le DLSS. Pendant le mois qui suit, l’abonnement Prioritaire de 6 mois vous permettant entre autres un accès prioritaire aux serveurs premium voit son prix chuter de 40 %.

Un abonnement Prioritaire à Nvidia GeForce Now, c’est quoi ?

Un accès prioritaire aux jeux sur les serveurs premium

Des sessions de jeu jusqu’à 6 heures

Vos jeux en Full HD 60 FPS

Au lieu de 49,99 euros habituellement, l’abonnement Prioritaire de Nvidia GeForce Now est maintenant disponible en promotion à 29,99 euros pour 6 mois, et ce jusqu’au 21 mai 2023. Cela revient à payer seulement 5 euros par mois.

Jouer aux deniers jeux AAA avec RTX ON

L’intérêt de s’abonner à Nvidia GeForce Now est de pouvoir jouer aux derniers jeux vidéo sur n’importe quel appareil comme si ce dernier était équipé au moins d’une carte graphique GeForce RTX 2080. Mais qui dit cloud gaming dit que vous devez disposer au moins d’une bonne connexion internet avant de vous lancer dans l’aventure. Si jamais vous jouez sur votre PC ou votre TV, le mieux est d’y brancher un câble Ethernet pour assurer une connexion stable pendant plusieurs heures d’affilée.

L’abonnement Prioritaire en question vous permet de profiter d’un accès prioritaire aux serveurs premium ainsi que de sessions de jeu pouvant durer jusqu’à six heures. Les graphismes affichés iront jusqu’en Full HD et à 60 FPS, enfin, vous pouvez activer le ray-tracing et le DLSS pour améliorer considérablement le réalisme et la fluidité des images. Cet abonnement est quasiment indispensable pour profiter de GeForce Now car avec un compte gratuit, vous pouvez mettre jusqu’à plusieurs heures pour accéder à une session.

Un catalogue de jeux ultra-complet

Nvidia GeForce Now se dote à l’heure actuelle d’un catalogue de 1 500 jeux qui ne demande qu’à grandir davantage, des jeux venant des plateformes comme Steam, Epic Games Store ou Uplay. Tous les jeudi, Nvidia rajoute une poignée de jeux à son catalogue, par exemple, ce sont Dead Island 2, F1 2021 et la série des The Dark Pictures Anthology qui y ont fait leur entrée cette semaine.

Vous avez bien sûr des titres bien plus connus et l’intérêt et de pouvoir y jouer partout, même sur votre smartphone. Il faut tout de même une configuration minimale pour pouvoir profiter des services de GeForce Now et d’une connexion d’au moins 25 Mb/s en téléchargement pour pouvoir jouer en Full HD 60 FPS. Ne craignez rien concernant les logiciels requis, vous n’avez pas besoin d’une version particulièrement récente. Par exemple, il vous faut au moins Windows 7 64-bit si vous êtes sur PC, macOS 10.11 sur un Mac ou un MacBook ou Android 5.0 sur smartphone.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet de Nvidia GeForce Now.

Afin de comparer Nvidia GeForce Now avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des meilleurs services de jeu en streaming.

