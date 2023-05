JBL Flip 5 : l’enceinte idéale pour les vacances est en promotion pour les French Days

L'été n'est pas encore là, mais le temps commence à être de plus en plus clément, parfait pour les sorties en plein air et écouter de la musique toute la journée seul ou à plusieurs. L'enceinte portable JBL Flip 5 sera votre partenaire idéale pour les prochaines vacances et c'est dans cette optique que la Fnac et Darty la bradent à l'occasion des French Days, faisant chuter son prix de 139 euros à 99 euros.

L’excellente JBL Flip 6 est sortie il y a déjà un an, mais son aînée, la JBL Flip 5, reste aujourd’hui encore une enceinte Bluetooth portable populaire. Performante, endurante, mais surtout robuste et étanche, vous pourrez l’emmener partout avec vous, que ce soit durant vos longues balades ou vos journées au bord de la piscine ou de la plage. D’autant plus que durant les French Days, la JBL Flip 5 profite d’une ristourne de près de 30 %.

C’est quoi la JBL Flip 5 ?

Une enceinte robuste et résistante à l’eau

Une restitution sonore à 360°

Une autonomie de 12 heures

Au lieu de 139 euros habituellement, la JBL Flip 5 est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez la Fnac et Darty.

L’enceinte connectée qui ne craint pas la piscine

Avec son format cylindrique et compact, la JBL Flip 5 est devenue un produit iconique du constructeur américain. On retrouve un maillon en nylon robuste sur toute sa longueur et du caoutchouc sur les côtés qui lui permettent de résister aux chocs et aux chutes. De plus, cette enceinte connectée est certifiée IPX7, ce qui veut dire qu’elle peut tenir sous l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Elle empêche également les intrusions de sable et de poussière, vous pouvez donc l’emmener à la plage sans problèmes.

L’autonomie de cette enceinte atteint les 12 heures à 50 % de son volume maximal, ce qui est dans la fourchette haute quand on compare avec d’autres références du marché. Vous avez même une barre lumineuse à côté du port de recharge pour indiquer l’autonomie restante. La JBL Flip 5 se recharge avec un port USB-C et abandonne enfin le port microUSB des anciens modèles. Elle a cependant reculer sur quelques points par rapport à la Flip 4 : il n’y a plus de micro ni d’entrée mini-jack.

Un son puissant à 360°

La conception cylindrique de la JBL Flip 5 ne lui permet pas seulement de se démarquer des autres, mais aussi de diffuser le son dans toutes les directions. L’unique haut-parleur lance un son puissant avec des graves bien présents, il perd cependant en précision à mesure que le volume augmente. On a globalement des performances sonores équilibrées et même une belle reproduction des voix.

La JBL Flip 5 dispose du Bluetooth multipoint, c’est-à-dire que deux smartphones peuvent s’y connecter en même temps sans que l’un soit déconnecté. Et pour les grosses soirées, pensez à amener plusieurs de ces enceintes. Grâce au mode PartyBoost, vous pouvez les synchroniser toutes ensemble et vous créer une scène sonore géante. Téléchargez l’application JBL Connect pour en savoir plus sur la manœuvre.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

