La version compacte de l’excellent Dyson V15 est déjà en promotion durant les French Days

Présenté en même temps que le Dyson V15, le Dyson V12 s'affiche comme une version compacte de ce dernier et dotée, elle aussi, d'un laser détecteur de particules. Avec ses dimensions réduites, il est en conséquence plus maniable et saura aisément nettoyer les recoins et les endroits d'ordinaire inaccessibles. Durant les French Days, on le trouve à 549 euros au lieu de 649 euros.

Les derniers aspirateurs balais sont des alliés du quotidien extrêmement pratiques pour garder son intérieur propre. Performants et maniables, ils sont en général efficaces sur toutes les surfaces et peuvent se faufiler dans tous les coins et les recoins. De plus, le Dyson V12 est équipé d’un laser détecteur de particules qui rendra vos nettoyages plus efficaces encore. Durant les French Days, cet aspirateur balai profite d’une réduction de 100 euros.

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute en bref

Un laser détecteur de particules comme le V15

Peut passer en mode aspirateur à main

La brosse Motorbar pratique pour toutes les surfaces

Au lieu de 649 euros habituellement, le Dyson V12 Detect Slim Absolute est maintenant disponible en promotion à 549 euros chez la Fnac.

Un aspirateur passe-partout

À mi-chemin entre le Dyson V15 et le Dyson V11, le Dyson V12 est un aspirateur balai pratique premièrement grâce à ses dimensions. Alors que le V15 pèse un peu plus de 3 kg, le V12 ne pèse que 2,1 kg avec son tube d’aspiration et sa brosse avec détection laser. Lorsqu’il passe en mode aspirateur à main, son poids passe à seulement 1,48 kg. Il est en sus livré avec toute une panoplie d’accessoires comme une brosse Motorbar sans laser, mais efficace sur toutes les surfaces et une mini-brosse motorisée auto-démêlante.

Sa taille plus compacte apporte cependant un défaut et pas des moindres : son autonomie. Annoncée à 60 minutes maximum, elle ne dure en réalité que trois quarts d’heure environ en mode d’aspiration éco et même pas dix minutes en mode boost. C’est un critère sur lequel les Dyson ne sont pas rigoureux en général et c’est tout de même particulièrement bas ici, d’autant plus que son temps de recharge s’élève à quatre heures. Cette autonomie peut être insuffisante pour les grandes surfaces.

Performant et efficace sur toutes les surfaces

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute fonctionne avec un moteur Hyperdymium qui tourne à 125 000 tours par minute, tout comme le Dyson V15. En revanche, la puissance d’aspiration est moindre, mais il fallait s’y attendre, elle s’élève à 150 AW pour le V12 contre 240 AW pour le V15. Que ce soit sur les sols durs ou textiles, le Dyson V12 reste un aspirateur balai efficace, d’autant plus que vous avez plusieurs brosses et accessoires à disposition pour l’adapter au mieux à chaque situation.

Pour ce qui est de l’entretien, il doit être fait régulièrement pour les brosses mais également le filtre HEPA qui se déclipse facilement. Il est recommandé de le nettoyer à l’eau froide au moins une fois par mois. Le vidage du bac à poussière est quant à lui simple et hygiénique grâce au système « Point & Shoot », vous n’avez qu’à viser l’intérieur de votre poubelle et le Dyson V12 éjecte d’un coup tout son contenu.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).