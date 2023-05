Les French Days sont finis, mais Cdiscount continue les promotions tout seul

Le mardi 9 mai dernier a marqué la fin de la première édition des French Days pour l'année 2023. Cependant, certains revendeurs comme Cdiscount veulent continuer la danse des promotions en conservant les offres de l'événement, ou même en baissant certains prix.

Sept jours de French Days, ce n’était définitivement pas assez pour Cdiscount. En effet, l’e-commerçant français largement connu dans l’hexagone à laisser activer plusieurs de ses offres malgré la fin de l’événement, sûrement pour écouler les stocks. Le revendeur a même baissé le prix de certains produits Tech populaires.

Les meilleures offres de Cdiscount après les French Days

Xiaomi Redmi Pad

La Xiaomi Redmi Pad est une tablette tactile sous Android avec un écran de 10.61 pouces rafraîchi à 90 Hz. Elle s’équipe d’un SoC Mediatek Helio G99 couplé jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour assurées de bonnes performances au quotidien. Côté photo, on a deux capteurs photos de 8 mégapixels chacun, l’un à l’arrière et l’autre à l’avant. Enfin, elle possède une batterie de 8 000 mAh compatible charge rapide de 18 W, pour tenir facilement bien plus d’une journée d’utilisation.

Proposée à son lancement à 279,90 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad (3+64 Go) se négocie à seulement 179,99 euros sur le site Cdiscount.

Apple iPhone 12

L’iPhone 12 fait partie de la 14e génération de smartphone d’Apple et était le porte-étendard de l’année 2020/2021. Il est équipé d’un écran de 6,1 pouces OLED HDR 60 Hz, d’un double capteur photo avec ultra grand-angle et d’un SoC Apple A14 Bionic compatible 5G. Actuellement, c’est tout simplement l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour profiter d’iOS sans se ruiner.

À son lancement, l’iPhone 12 d’Apple dans sa version 256 Go était proposée à 1 079 euros, puis à l’occasion des French Days, il était possible de se le procurer à 719 euros, mais aujourd’hui, le lendemain de l’événement commercial français, le prix chute à seulement 699 euros sur Cdiscount.

Surpass Pro

Nous avons pu la prendre en main la Surpass Pro et il faut dire que cette trottinette électrique offre une expérience très convenable pour le prix. En effet, elle est faite d’aluminium et ne pèse que 12 kilos, d’autant plus qu’elle est certifiée IPX4. Avec son moteur de 350 W, elle peut facilement atteindre la vitesse réglementée autorisée en France, à savoir 25 km/h. Quant à son autonomie, comptez environ 25 km de distance, et il faudra entre 4 à 6 heures pour la recharger entièrement.

Au lieu de 199 euros habituellement, la Surpass Pro est toujours en promotion à 179 euros sur Cdiscount. On trouve également le modèle Pro 2 pour 199 euros au lieu de 249 euros.

Si vous êtes plus vélos électriques, notez que la marque Surpass propose également son modèle « SURVTTTTSUSP13 » à un prix alléchant : 599 euros au lieu de 749 euros. Et, tout ça, c’est sans compter sur les aides de l’état.

HP 15-fc0071nf

Au vu de son tarif actuel et sa fiche technique, ce PC portable est très recommandable aujourd’hui. Il embarque une puce AMD Ryzen 5-7520U (jusqu’à 4,3 GHz). Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique, naviguer sur le web sans problème et lancer quelques applications gourmandes. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Le PC portable HP 15-fc0071nf est vendu initialement à 599 euros. Aujourd’hui, on le trouve en promotion à 499,99 euros sur le site Cdiscount.

Roborock S8

L’aspirateur robot S8 de Roborock est le modèle de base de la famille « Roborock S8 » annoncée fin mars 2023. Il dispose d’une fonction de lavage, une puissance d’aspiration de 6000 Pa et couvre une surface maximum de 300 m². Côté autonomie, il fonctionnera jusqu’à 3 heures en une seule charge.

Initialement affiché à 699 euros, le robot aspirateur Roborock S8 est désormais proposé à 599 euros chez Cdiscount.

Huawei MateBook B3-520

Cet ultrabook tourne avec un Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake assisté par 8 Go de RAM DDR4. Ce processeur est doté de 4 cœurs et de 8 threads et est cadencé à 2,4 GHz et à 4,2 GHz en mode turbo boost. Rien d’incroyable, mais c’est largement suffisant pour un multitâche fluide et accomplir des tâches basiques. Avec le GPU Intel Iris Xe intégré, vous pouvez même faire un peu de montage photo et vidéo et lancer des jeux qui ne demandent pas beaucoup de ressources. Pour le stockage, vous disposez d’un SSD M.2 de 512 Go. Il dispose aussi d’une batterie de 56 Wh qui offre une autonomie d’environ 8 heures.

Au lieu de 799,99 euros habituellement, le Huawei MateBook B3-520 est maintenant disponible en promotion à 429,99 euros chez Cdiscount. C’est 20 euros de moins que pendant les French Days.

Xiaomi Poco X5 Pro

Le Xiaomi Poco X5 Pro est la version boostée des deux « Poco X5 ». Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 778G couplé jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage qui animent un écran AMOLED de 6.67 pouces rafraîchi à 120 Hz. Côté photo, trois capteurs se trouvent à l’arrière : un grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il a une batterie de 5 000 mAh compatible charge rapide 67 W.

Initialement proposé à 399 euros, le Xiaomi Poco X5 Pro (256 Go) est désormais proposé à 309 euros chez Cdiscount.

Asus TUF Gaming A17

Asus fait clairement partie des marques de référence sur le marché des PC portables destinés au gaming, bien plus mobiles et pratiques qu’un ensemble PC + tour standard. Avec sa gamme TUF dédiée au jeu, le constructeur taïwanais propose plusieurs machines aux fiches techniques hyper abouties, à l’image du modèle TUF Gaming A17, qui embarque notamment une RTX 4070 et un Ryzen 7.

Initialement affiché à 1 669 euros, mais également proposé à environ 1 800 euros chez Rue du commerce, le laptop gaming Asus TUF Gaming A17 est désormais vendu à 1 599 euros chez Cdiscount.

