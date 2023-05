PC fixe pour le gaming : cette tour à moins de 450 € est un excellent deal

Si vous cherchez un PC fixe suffisamment puissant pour faire tourner vos jeux dans de bonnes conditions, ce modèle de chez Lenovo avec un i5 11e gen et une GTX 1650 semble idéal. Il est d'ailleurs proposé à seulement 449 euros contre 699 euros de base.

Avec sa carte graphique Nvidia GeForce GTX et son processeur Intel Core de 11e génération, le PC fixe Lenovo Ideacentre G5 (14IOB6) n’est pas la machine la plus véloce pour faire tourner les jeux dans les meilleures conditions possible. Néanmoins, pour moins de 450 euros, elle arrivera à combler les joueurs et joueuses qui sont à la recherche d’une solution pour jouer sans débourser une grande somme.

En quoi le PC fixe Lenovo Ideacentre G5 est-il intéressant ?

Un boîtier simple et minimaliste

Un combo i5 11e gen + GTX 1650 + 8 Go de RAM

Un SSD NVMe de 256 Go

Davantage aux alentours de 700 euros que le prix barré de plus de 1 000 euros affiché chez le marchand, le PC fixe Lenovo Ideacentre G5 Gamer (14IOB6) se trouve actuellement en promotion à 449,99 euros sur le site Cdiscount.

Pour augmenter la capacité de stockage à moindre coût, on vous recommande d’opter pour un second SSD. Le modèle CS900 de PNY en 1 To est actuellement remisé à seulement 39 euros.

Un boîtier simple et efficace

Le Lenovo Ideacentre G5 n’offre pas la même mobilité qu’un laptop dédié pour le jeu, mais arrivera à se fondre sous votre bureau. Ce boîtier possède de petites dimensions (14.5 x 29.22 x 36.5 cm) et pèse 6 kilos. Difficile de trouver un trait gaming sur ce PC fixe, il se montre assez discret et simpliste avec son revêtement bleu et noir autour du châssis. Pas de RGB ou de transparence laissant découvrir les composants.

Concernant la connectique, elle est plutôt fournie avec la présence de quatre ports USB 2.0, un port USB-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB 3.2. Gen 2, deux ports DisplayPort et tout le nécessaire pour brancher ses périphériques audios.

Capable de lancer les jeux dans de bonnes conditions

À l’intérieur du boîtier, on trouve une puce Intel Core i5-11400F (boost jusqu’à 4,4 GHz), épaulée par 8 Go de mémoire vive. Une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 est également de la partie, avec 4 Go de mémoire dédiée. Il ne faudra pas s’attendre à une machine de guerre : il ne sera pas possible de faire tourner tous les jeux en qualité Ultra, mais vous obtiendrez tout de même une belle qualité d’image et la plupart de vos titres pourront être lancés sans encombre dans de bonnes conditions.

Ce PC fixe signé Lenovo peut compter sur un SSD de 256 Go. C’est assez faible pour accueillir votre bibliothèque de jeu, mais l’avantage des PC fixes et de pouvoir moduler et changer ses composants facilement. Au passage, ce SSD NVMe permet de bénéficier d’une vitesse d’accès plus rapide aux applications et jeux, mais offre aussi des temps de chargement réduits. Et, pour finir, il est aussi apte à supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc).

