Écran PC : ce moniteur 2K de Lenovo dédié à la bureautique est à -30 %

Pour apporter un peu de fraîcheur à votre setup, vous pourriez commencer par changer d'écran et il se trouve que Lenovo a quelques modèles sous le coude. Avec un physique passe-partout et une très belle qualité d'image, le Lenovo L27q-35 devrait vous convenir si vous recherchez un moniteur en définition QHD. Chez Darty et la Fnac, vous pouvez mettre la main dessus pour 179,99 euros au lieu d'un prix barré de 249,99 euros.

Si vous recherchez un moniteur dédié à la bureautique, vos critères seront moins exigeants que pour un écran gamer mais cela ne veut pas dire pour autant que vous pouvez prendre n’importe quoi. Le taux de rafraîchissement ou le temps de réponse n’aura pas une réelle importance ici, mais il faudra au moins s’assurer d’une bonne qualité d’image et d’une ergonomie acceptable.

Ce Lenovo L27q-35 coche les bonnes cases et il affiche en ce moment une ristourne de 70 euros chez la Fnac et Darty.

Le Lenovo L27q-35 en bref

Un écran de 27 pouces en définition QHD ;

Une bonne ergonomie ;

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz.

Estimé à 358,80 euros et vendu habituellement à 249,99 euros, le Lenovo L27q-35 est maintenant disponible en promotion à 179,99 euros chez la Fnac et Darty.

Un moniteur en définition 2K

Le Lenovo L27q-35 est un écran de 27 pouces (diagonale de 68,6 cm) en définition QHD (2560 x 1440 pixels) utilisant la VA comme technologie d’affichage. La VA met l’accent sur le rapport de contraste qui s’élève ici à 4000:1, ce qui confère un bon rendu pour un écran dédié à la bureautique, en particulier pour des montages photo et vidéo ou pour regarder des films. La luminosité annoncée est de 350 cd/m² et la quasi-totalité du spectre sRGB est couvert.

Ce moniteur a un taux de rafraîchissement de 75 Hz, on est loin des standards d’un écran gaming alors si vous comptez jouer à quelques titres dessus, évitez les titres comme les FPS ou les MOBA qui exigent aucun temps mort. Étant donné que le Lenovo L27q-35 est compatible avec AMD FreeSync, vous pouvez tout de même jouer à des jeux sans avoir de soucis de déchirure graphique, de latence ou de flou. Le temps de réponse s’élève à 4 millisecondes, ce qui est tout à fait acceptable pour cet écran.

Discret et pratique, on n’en demande pas plus

Sur ses autres caractéristiques, le Lenovo L27q-35 mise sur la simplicité. Pour la connectique, nous avons ici un port HDMI 1.4, un port DisplayPort 1.2 et un port jack 3.5 mm. Le châssis à bordures fines autour de l’écran rend l’affichage plus agréable encore et a le mérite d’être sans fioritures, il trouvera facilement sa place sur votre bureau où il se fera discret. Il abrite également deux haut-parleurs d’une puissance de 3 W chacun, ce n’est pas énorme mais ce n’est pas un critère important lorsque vous choisissez un écran PC.

Pour ce qui est de l’ergonomie, le Lenovo L27q-35 peut être incliné de l’avant à l’arrière pour s’adapter au mieux à votre confort visuel et dispose d’un système de gestion des câbles pour éviter d’avoir des fils qui traînent partout sous votre bureau. Enfin, pour la petite touche sympa, ce moniteur dispose d’un support sur lequel vous pouvez poser votre smartphone debout sur le socle.

