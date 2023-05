Vente flash : 550 € de réduction sur ce laptop gamer avec RTX 4070 + i7 12e gen

Les cartes graphiques de la gamme RTX 4000 sont actuellement les plus puissantes du marché, si bien que les configurations qui en sont équipées sont à un prix stratosphérique. Autant dire que pour profiter des derniers jeux AAA et ceux à paraître avec la qualité graphique ultime, il n'y a pas mieux. En ce moment, vous pouvez mettre la main sur un PC portable équipé d'une RTX 4070 à prix réduit avec ce MSI Crosshair 15 à 1399 euros au lieu de 1949 euros à l'occasion d'une vente flash chez Amazon.

À l’heure actuelle, le marché des cartes graphiques est dominée par la RTX 4090, la RTX 4080 et la RTX 4070 en termes de puissance, et c’est justement cette dernière qui équipe la configuration citée ici. Le MSI Crosshair 15 C12VG-432FR n’a pas seulement sa carte graphique qui fait d’elle une vraie machine de guerre, il y a aussi son écran doté d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz ! Mais ces performances ont un prix, ce PC portable est d’ordinaire vendu dans les 2000 euros, mais il profite en ce moment d’une réduction de près de 30 %.

Le MSI Crosshair 15 C12VG-432FR

La puissance de la GeForce RTX 4070 et de Core i7 de 12e génération

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Nvidia Optimus qui préserve la durée de vie de la batterie

Au lieu d’un prix barré de 1949 euros, le MSI Crosshair 15 C12VG-432FR est maintenant disponible en promotion à 1399 euros chez Amazon.

Si vous trouvez ce PC portable hors budget, nous avons également trouvé un HP Victus Gaming avec une RTX 4060 à 999,99 euros au lieux d’un prix barré de 1199,55 euros chez Cdiscount.

Un écran avec un taux de rafraîchissement ultra-fluide

À l’instar des PC portables gaming de MSI, et de la plupart des autres constructeurs également, le Crosshair 15 est un poids lourd malgré sa diagonale de 15,6 pouces. La bête pèse plus de 2 kg sur la balance, ce qui est normal avec tous ses composants à l’intérieur et le fait qu’il faille un minimum d’espace entre chaque pièce pour évacuer plus facilement la chaleur. La connectique est également complète avec notamment deux ports USB-A, un port USB-C et un port HDMI.

Pour ce qui est de l’écran, nous avons une dalle de 15,6 pouces dotée de la technologie IPS et d’une définition en Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Certains crieront au minimum syndical, surtout au vu du prix, mais c’est ce qu’il faut pour assurer son excellent taux de rafraîchissement de 240 Hz ! Cela sera particulièrement appréciable pour les jeux bourrins comme les FPS ou les MOBA où aucun temps mort n’est permis. Pour ce qui est du stockage, ce MSI Crosshair 15 est doté d’un SSD M.2 de 512 Go qui assure des temps de chargement rapides.

La RTX 4070, véritable foudre de guerre

Comme mentionné ci-dessus, la RTX 4070 est la troisième carte graphique la plus puissante du marché, surpassée uniquement par la RTX 4080 et la RTX 4090. Récemment encore, on ne jurait que sur les configurations dotées d’une RTX 3080 Ti, mais les choses ont changé. La RTX 4070 offre plus de puissance tout en consommant moins d’énergie. Concrètement, elle vous permet de lancer n’importe quel jeu en 1440p 80 FPS avec ray-tracing et DLSS 3 activés. C’est juste énorme !

Le processeur de ce MSI Crosshair 15 est un Intel Core i7 12650H doté de 10 cœurs, de 16 threads et pouvant être cadencé jusqu’à 4,7 GHz. Il est également accompagné de 16 Go de RAM DDR5 ainsi qu’un GPU dédié qui est l’Intel Iris Xe. Mais quelle est l’utilité d’avoir une seconde carte graphique, surtout quand on en a déjà une aussi puissante ? En fait, grâce à la technologie Nvidia Optimus, le PC portable peut basculer sur un GPU ou sur un autre selon la puissance de calcul dont vous avez besoin, ce qui a le mérite de mieux préserver la durée de vie de la batterie.

Afin de comparer le MSI Crosshair 15 C12VG-432FR avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gaming du moment.

