Promo Galaxy A54, prix bas Nothing Phone et 100 € de moins pour l’Apple Watch Series 8 – les meilleurs bons plans du jour

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans du jour ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : le Samsung Galaxy A54 5G coûte actuellement 130 euros de moins, le Nothing Phone (1) est à son prix le plus bas sur Amazon et l'Apple Watch Series 8 bénéficie d'une réduction de 100 euros, dans sa version 45 mm.

Samsung Galaxy A54 : ce nouveau champion coûte d’ores et déjà 130 € de moins

Le Samsung Galaxy A54 propose…

Un écran digne d’un premium (Oled, 120 Hz, lumineux…)

Un SoC plus performant et un suivi logiciel exemplaire

Deux jours d’autonomie

Lancé à 499 euros, le Samsung Galaxy A54 dans sa version 8 + 128 Go est remisée à 439 euros sur le site Ubaldi, mais avec le code promo 10UBA1923 et l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 10 juin 2023, le téléphone revient à seulement 369 euros.

Nothing Phone (1) : le prix n’est jamais tombé aussi bas qu’aujourd’hui sur Amazon

Les points essentiels du Nothing Phone (1)

Un smartphone avec un glyphe ;

Un écran OLED de 6,55 pouces rafraîchi à 120 Hz ;

Une puce Snapdragon 778G+.

Lancé à 499 euros, le Nothing Phone (1) (8+128 Go) est désormais proposé à 379 euros sur Amazon.

La version la plus large de l’Apple Watch Series 8 est à son meilleur prix

Les points essentiels de l’Apple Watch Series 8

Un écran OLED de 1,69 pouce

Des fonctions sportives avancées

Un GPS très précis

Initialement proposée à 539 euros, l’Apple Watch Series 8 (45 mm, GPS) est aujourd’hui disponible à 439 euros sur Rakuten. On la trouve aussi à 471 euros chez Cdiscount.

Orange propose un best-seller avec son forfait mobile 5G de 100 Go à 16,99 €/mois

Que propose ce forfait Orange ?

100 Go de données 5G en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Une offre sans engagement

Le meilleur réseau mobile de France

Jusqu’au 31 mai 2023, le forfait 5G 100 Go d’Orange, sans engagement, est proposé à 16,99 euros par mois pendant un an. Le prix mensuel passera ensuite à 31,99 euros par mois.

