Ring : le pack 4 caméras d’extérieur est à son prix le plus bas sur Amazon

Si vous souhaitez pouvoir garder un œil sur l'extérieur de votre domicile à tout moment, vous pourriez par exemple opter pour un set de caméras connectées, à l'image des Stick Up Cam de Ring. Le pack de quatre est d'ailleurs proposé à son prix le moins cher actuellement sur Amazon : 219,99 euros au lieu de 329,99 euros.

Si vous êtes inquiets à l’idée de laisser votre domicile sans surveillance pendant vos vacances d’été, ou simplement quand vous êtes en déplacement, la meilleure solution reste d’investir dans une ou plusieurs caméras qui garderont un œil sur votre habitation et vous alerteront en cas de mouvements suspects. Les Ring Stick Up Cam Battery, des caméras connectés sur batterie, peuvent tout à fait faire ce travail de surveillance pour vous. Si vous souhaitez faire une bonne affaire, sachez que le pack de quatre de ces caméras extérieures efficaces est 110 euros moins cher que d’habitude.

Les points essentiels de la caméra extérieure Ring

Une batterie rechargeable et amovible

La détection de mouvements intégrée

Peut être connectée à Alexa

Initialement affiché à 329,99 euros, le pack de 4 caméras Ring Stick Up Cam Battery est désormais proposé à 219,99 euros sur Amazon. Il s’agit là de son prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Des caméras faciles à installer

Pour installer les caméras Ring Stick Up Cam Battery à l’extérieur de votre domicile, il n’y a rien de plus simple : il suffit de les fixer au mur, puisqu’elles peuvent fonctionner sans fil grâce à leurs batteries amovibles et rechargeables. Ensuite, vous devrez les connecter à votre réseau Wi-Fi en suivant les indications données par l’application.

Dès leur mise en service, vous pourrez avoir accès aux fonctionnalités standards, telles que les notifications instantanées, la vidéo en direct et le système audio bidirectionnel. Mais si vous souhaitez pouvoir enregistrer et partager les clips capturés en votre absence, un abonnement Ring Protect sera nécessaire. Ça tombe bien : un essai gratuit de 30 jours est inclus avec ce pack. Une fois cet essai terminé, vous pourrez poursuivre l’abonnement à partir de 3,99 euros par mois.

La détection de mouvements et l’audio bidirectionnel présents

Une fois en état de marche, les Ring Stick Up Cam Battery pourront filmer des images en HD 1080p, de jour comme de nuit, et possèdent pour cela un large champ de vision de 130°. Il sera possible de consulter le flux vidéo en direct et à distance sur l’application. La détection de mouvements est aussi présente et vous pourrez même la configurer depuis l’application, pour éviter par exemple de recevoir une notification lorsque votre chien passe sous la caméra. Et grâce au micro, au haut-parleur et au système audio bidirectionnel des caméras, vous pourrez échanger, même à distance, avec vos visiteurs.

Enfin, Ring faisant partie de l’écosystème d’Amazon, vous pourrez tout à fait connecter les caméras extérieures avec d’autres produits de la marque : par exemple, vous pourrez visionner le flux vidéo en direct sur une enceinte connectée Echo. Alexa est naturellement de la partie pour toutes vos requêtes vocales concernant les images capturées par les Stick Up Cam Battery.

