Decathlon LD 500 E : déjà 200 € de remise sur ce VAE avec 120 km d’autonomie

Le Decathlon LD 500 E est un très bon vélo électrique pratique pour les déplacements urbains. En ce moment, il est possible d’économiser 200 euros sur le prix initial.

Decathlon a pris une place importante sur le secteur des vélos électriques. L’enseigne propose un catalogue fourni avec des prix plus attractifs que certains concurrents. Le Decathlon LD 500 E est une récente référence destinée pour la ville, qui propose une fiche technique séduisante avec un prix avantageux. En ce moment, on le trouve à un meilleur prix après 200 euros de remise.

Quelques mots sur le Decathlon LD 500 E

Un vélo urbain bien équipé au look soigné

La présence d’un capteur de couple

Une batterie amovible intégrée dans le cadre en aluminium

Au lieu de 1 699 euros, le vélo électrique Decathlon LD 500 E est en ce moment proposé à 1 499 euros sur le site Decathlon. N’oubliez pas que ce prix peut encore plus baisser en fonction des aides auxquelles vous avez droit.

Un vélo urbain qui regorge d’atouts

Idéale pour la ville, le LD 500 E s’appuie sur un couple de 45 Nm avec un moteur d’une puissance maximale de 250 watts, ce qui est correct pour des trajets urbains. Il s’accompagne même d’un capteur de couple, intégré dans le boîtier de pédalier. C’est assez rare de retrouver ce type de capteur pour ce tarif, qui a l’avantage d’apporter une conduite plus dynamique et naturelle, car l’assistance électrique transmise est proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales.

Par contre, avec 23 kilos sur la balance, le ne fait pas partie des plus légers de sa catégorie. Si vous n’avez pas de local pour le ranger, ni ascenseur, le monter chez vous pourrait s’avérer délicat. En termes de sécurité, les freins à disque hydrauliques se montrent rassurants et ses pneus anti-crevaison de 28 pouces se dotent de bandes de roulement et réfléchissantes pour rester visible la nuit tombée. Autrement, le vélo a de nombreux accessoires : garde-boue, béquille, phare arrière et avant ou encore porte-bagages capable de supporter jusqu’à 27 kg.

Rouler sans se soucier de l’autonomie

Autre bon point, et pas des moindres, le modèle LD 500 E est équipé d’une batterie amovible de 504 Wh directement intégrée dans le cadre en aluminium. Celle-ci confère une autonomie jusqu’à 120 km, selon le mode utilisé. En utilisant le mode le plus puissant, vous aurez droit à une bonne portée théorique de 60 km. Bien sûr, tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste très satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement.

Pour faire le plein de la batterie, il va falloir prendre son mal en patience puisque 7 heures sont nécessaires pour atteindre les 100 %. C’est extrêmement long, mais c’est la contrepartie pour profiter d’une autonomie longue durée.

Afin de vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.