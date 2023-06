Ubisoft+ : l’abonnement de l’éditeur français vous réserve une petite surprise

En parallèle de la Summer Game Fest, Ubisoft propose de tester gratuitement son service Ubisoft+ pendant 7 jours. L'offre est disponible jusqu'au 21 juin 2023 à 15h.

Le service d’abonnement Ubisoft+ offre à ses membres un accès illimité à une vaste bibliothèque de jeux Ubisoft sur PC et sur Xbox avec la formule multi-accès. Quel que soit le plan choisit (PC Access à 14,99 euros par mois ou Multi Access à 17,99 euros par mois), les nouveaux abonnés peuvent bénéficier d’un essai gratuit de 7 jours sur le store d’Ubisoft.

Les services d’Ubisoft+

Plus de 100 jeux PC dont les dernières sorties et des éditions premium

Des récompenses mensuelles

Une offre cross-platform avec sauvegarde partagée

Jusqu’au 21 juin à 15h, Ubisoft+ est accessible gratuitement pendant 7 jours pour les nouveaux et les anciens abonnés.

Un catalogue et des avantages

En souscrivant à un abonnement Ubisoft+, les joueurs peuvent télécharger et jouer à une large sélection de jeux Ubisoft. On retrouve les titres populaires tels que Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six, ainsi que des titres indépendants comme Neon Abyss, Tiny Lands, Orbital Bullet… Le service permet également aux abonnés de profiter des dernières sorties dès leur disponibilité, sans frais supplémentaires.

Ubisoft+ propose aussi d’autres avantages, tels que l’accès aux contenus supplémentaires des jeux, y compris les extensions, les packs de DLC (contenu téléchargeable) et les mises à jour. Les abonnés bénéficient aussi de certaines réductions sur les achats de jeux Ubisoft, ainsi que d’un accès anticipé à certaines versions bêta et démos.

Une offre multi-plateforme intéressante

Ubisoft propose de plus une offre Multi Access pour 17,99 euros par mois. Pour les joueurs disposant d’une Xbox en plus de leur PC, c’est une solution intéressante pour passer de la console à l’ordinateur sans se soucier de leur progression. Ubisoft+ est en effet doté d’un service de sauvegarde partagée où les progrès associés au profil sont disponibles quelle que soit la plateforme.

On peut ainsi commencer sa partie sur PC et la continuer sur Xbox sans se poser de question.

