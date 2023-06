Lenovo Legion Y700 : la tablette gaming sous Android est à un prix surprenant

Entre son écran 120 Hz, sa puce Snapdragon 870 et son format pratique à transporter, la tablette Lenovo Legion Y700 a tout pour plaire. Elle est d’ailleurs disponible à 264 euros seulement grâce à un code promo.

Lenovo propose de nombreuses tablettes tactiles, pensés pour la productivité ou le divertissement. Elle a aussi dans son catalogue des ardoises orientées gaming, comme c’est le cas de sa Legion Y700. Cette dernière a pour but de séduire les joueurs et joueuses à la recherche d’une machine nomade et puissante, pour un prix bien plus intéressant aujourd’hui grâce à cette remise de plus de 180 euros.

Ce qu’il faut retenir

Une dalle LCD de 8,8 pouces rafraîchis à 120 Hz

Une puce puissante pour jouer à des jeux gourmands

Un catalogue de jeux complet via le PlayStore

Au lieu d’un prix barré à 447,83 euros, la tablette Lenovo Legion Y700 s’affiche à 309 euros sur le site d’AliExpress, mais en appliquant le code FR45, elle revient à seulement 264 euros.

Si vous préférez opter pour une tablette moins chère, mais tout de même efficace, la Lenovo Tab P11 est actuellement en promotion à 134 euros chez AliExpress en utilisant le code promo FR15

Une tablette soignée

La Lenovo Legion Y700 a beau être conçue pour utilisation gaming, son apparence est plutôt minimaliste et élégante avec des bords affinés et un dos en métal brossé qui fait son effet. Elle offre une bonne prise en main grâce à une structure fine, et ses 7,9 mm d’épaisseur. Et, avec 375 g sur la balance, elle sera facilement transportable.

Une fois allumée, on découvre des bordures peu épaisses autour de l’écran, et dévoile une dalle LCD de 8,8 pouces en 2 560 x 1 600 pixels. Alors oui, il est regrettable de ne pas retrouve de l’Oled, mais grâce à son format 16:10 pouvant basculer en 21:9, les joueurs et joueuses auront droit à un affichage plus confortable sur l’écran. Il propose même un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un échantillonnage tactile de 240 Hz.

Orientée gaming

Elle dévoile tout son potentiel, avec la présence de la puce Snapdragon 870 de Qualcomm. Cette génération de SoC date certes de janvier 2021, il nous avait clairement convaincus à bord du Poco F3 : nous lui avions d’ailleurs attribué un 10/10 en performances.

Avec une telle puce, la tablette de Lenovo va être en mesurer de faire tourner des jeux 3D sans grandes difficultés. En tournant sous Android, vous allez pouvoir y installer un tas d’applications et de jeux gourmands, comme CoD. D’ailleurs, il sera possible d’y ajouter une manette Bluetooth, pour jouer plus confortablement, notamment si vous passez par un service de cloud gaming comme GeForce Now ou encore xCloud. Quant à l’autonomie, la marque propose une grande batterie de 6 550 mAh, qui devrait faire tenir une bonne journée la Legion Y700 en usage modéré. Une fois à court de batterie, grâce à sa charge de 45 W, elle fait le plein en 45 minutes.

