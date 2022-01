Lenovo Legion Y700 : la tablette gaming 120 Hz petit format qui pourrait faire rêver les joueurs

Avec déjà deux smartphones gaming dans sa besace, Lenovo veut continuer de conquérir les joueurs les plus exigeants. La marque va ajouter prochainement une tablette gaming à sa gamme Legion avec les mêmes ambitions que pour ses Phone Duel au niveau des spécifications haut de gamme. Et pour cela, elle a commencé à teaser son Legion Y700.

Après les smartphones gaming, y aura-t-il un boom des tablettes gaming ? C’est en tout cas ce qu’espère Lenovo en teasant de plus en plus sa Legion Y700, une tablette Android qui promet monts et merveilles aux joueurs.

Après avoir dévoilé son produit fin 2021, la marque chinoise accélère en livrant bien plus d’informations sur le réseau social Weibo, par l’intermédiaire d’une de ses responsables, a repéré le site Liliputing relayé par XDA-Developers.

Une tablette ambitieuse au design soignée

Les smartphones tels que les ASUS ROG Phone 5, BlackShark 4 Pro ou encore Nubia RedMagic affichent des spécifications de plus en plus élevées, tout en soignant leur design et les fonctions dédiées pour faire de l’œil aux plus envieux. Mais le marché peine encore à décoller réellement, en tout cas en Occident.

Malgré le Legion Phone Duel 2 et son prédécesseur au catalogue côté smartphones, Lenovo a bien dans l’intention d’étendre son champ d’action et d’aller s’attaquer à un autre domaine : la tablette gaming. La firme a ainsi officialisé l’arrivée prochaine de sa Lenovo Legion Y700, un modèle avec de grandes ambitions.

Ici, pas question d’aller marcher sur les platebandes des PC en mode nomade avec un grand écran. La Legion Y700 disposera d’une dalle de 8,8 pouces en 2560 x 1600 (plus petite que les premiers formats d’iPad et de tablettes Android en 9,7 pouces, un peu plus grande que le dernier iPad mini avec ses 8,3 pouces). Il s’agira d’un écran au format 16:10 pouvant basculer en 21:9 grâce à des bandes noires logicielles pour le confort des joueurs qui souhaitent un écran plus allongé horizontalement, annonce la responsable de Lenovo. Et celui-ci proposera un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un échantillonnage tactile de 240 Hz.

120 Hz, Snapdragon 870 et le support de Dolby

Les visuels publiés montrent une tablette élégante avec des bords affinés. Au dos en métal brossé, on aperçoit un simple module photo avec flash LED. La recharge se fait évidemment en USB-C sur la tranche du bas, juste à côté du haut-parleur. À la différence de smartphones gaming, il ne semble pas y avoir de contrôleurs tactiles ou physiques embarqués sur la tablette.

Le dos de la tablette gaming Legion Y700 // Source : Weibo / Lenovo La tablette gaming Legion Y700 // Source : Weibo / Lenovo Trois types d’affichage d’écran seront proposés sur la Lenovo Legion Y700 // Source : Weibo / Lenovo La tablette Lenovo Legion Y700 en main dans un cliché publié sur Weibo // Source : Weibo / Lenovo

On savait déjà que la tablette gaming tournerait sous Android. Elle sera portée par un processeur Snadragon 870 de Qualcomm, équipée de haut-parleurs JBL tout en supportant le Dolby Vision et Dolby Audio.

Pour le moment, la Lenovo Legion Y700 n’est pas officiellement annoncée. Il faudra encore attendre avant de connaître son prix sans doute élevé et une éventuelle date de sortie. Mais à l’heure du boom du jeu mobile, proposer une tablette gaming à laquelle ajouter simplement une manette Bluetooth, le tout dans un format facile à transporter, est un pari à tenter.

Ce format plus compact et plus léger qu’un iPad Pro avec son écran tactile 120 Hz ProMotion et sa puce ultra-puissante aurait alors un équivalent Android au stock de jeux sur le Play Store beaucoup plus conséquents pour les joueurs exigeants, même si l’App Store commence à monter en puissance avec des titres comme Divinity Original Sin 2, Genshin Impact, NBA 2K et bien d’autres qui profitent de sa technologie de rafraîchissement d’écran plus élevé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.