Dyson V11 Extra : ce balai-aspirateur puissant et passe-partout est à prix cassé

Faire son ménage peut se révéler fastidieux lorsqu'on a un aspirateur pas assez performant et qui nous oblige à repasser plusieurs fois au même endroit. Avec ses balais-aspirateurs puissants, Dyson vous permet de réduire votre temps de ménage, et il se trouve que l'un de ses derniers modèles est actuellement en promotion. Sur Rakuten, le Dyson V11 Extra est à 399,02 euros au lieu de 549 euros lors de son lancement.

Dyson est une référence incontournable sur le marché des appareils ménagers, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de ses balais-aspirateurs. Le constructeur britannique propose des modèles aussi performants que maniables, mais il faut mettre la main à la poche pour en acquérir un. Heureusement, des promotions les rendent de temps à autre plus accessibles, comme pour le Dyson V11 Extra qui profite d’une ristourne totale de 150 euros sur Rakuten !

Le Dyson V11 Extra en bref

Un balai-aspirateur agréable à manier

Une puissance d’aspiration honorable

Une panoplie complète d’accessoires

Au lieu de 549 euros habituellement, le Dyson V11 Extra est maintenant disponible en promotion à 399,02 euros chez Rakuten grâce à une réduction et au code promo CR10.

Un balai-aspirateur maniable et puissant

Présenté comme le successeur du Dyson V11 Absolute avec lequel il a comme seule différence une batterie amovible, le Dyson V11 Extra présente également beaucoup de similitudes avec le Dyson V15. Après tout, le design, les performances et les accessoires sont quasi tous similaires. On retrouve là aussi un moteur Dyson Hyperdymium qui tourne à 125 000 tours par minute qui assure de très bonnes performances en aspiration ainsi qu’une force centrifuge générée par 14 cyclones.

Pour ce qui est de l’ergonomie, nous avons ici un bloc principal qui pèse quasiment 2 kilos. Le manipuler, le passer sous les meubles et même aspirer les toiles d’araignée au plafond se révèlent être un jeu d’enfants, mais le poids de l’appareil se fait tout de même sentir lorsque la séance de ménage s’allonge. Au moins, vous n’aurez pas à plier le dos et les genoux pour vous baisser. La partie entretien est par ailleurs aisée et permet de garder les mains propres grâce au système Point & Shoot qui vide le collecteur en « tirant » son contenu dans la poubelle.

Une autonomie plutôt limitée

On ne sait trop quoi penser de l’autonomie qui s’élève à seulement 60 minutes en mode Éco et à 5 minutes en mode Boost, ce qui représente de 30 à 40 minutes en mode Auto. D’un côté, ça à l’air faible, d’autant plus qu’une recharge complète dure plus de trois heures, de l’autre, on apprécie le fait que la batterie soit amovible, permettant de la remplacer au milieu du nettoyage. De plus, vous pouvez gérer votre temps de nettoyage grâce à l’écran LCD qui vous indique à la seconde près le temps qu’il vous reste avant épuisement de la batterie.

Précisons que le Dyson V11 Extra est livré avec sa panoplie d’accessoires pour vous adapter à toutes les situations. Vous avez notamment une brosse Motorbar aussi efficace sur les sols durs que sur les sols textiles, et compatible avec le mode Auto, un long suceur pour aspirer dans les endroits étroits et les coins, une mini brosse motorisée pour les saletés les plus incrustées ainsi qu’un adaptateur pour les meubles bas. Enfin, ce balai-aspirateur est simple à utiliser, il suffit d’appuyer sur la gâchette pour enclencher l’aspiration.

Si au lieu du Dyson V11 Extra, vous cherchez plutôt un robot aspirateur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs robots aspirateurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).