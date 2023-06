En attendant le pistolet à eau électrique de Xiaomi, voici un modèle plus puissant et moins cher

En ce premier jour d'été, voici une promotion qui devrait en intéresser plus d'un. Ce pistolet à eau électrique de la marque AWA affiche une réduction faisant passer son prix de 39,99 euros à 29,99 euros. De quoi être suffisamment armé face aux vagues de chaleur de ces prochains mois.

l y a quelques semaines, nous parlions de la dernière nouveauté de Xiaomi en matière de pistolet à eau électrique, le Mijia Pulse Water Gun qui a plus des allures de canon que de pistolet et dont il est difficile de s’en procurer un exemplaire en dehors de l’empire du Milieu. Nous vous proposons donc une alternative qui est, certes, dotée de moins de fonctionnalités, mais qui est plus puissante et plus abordable : le pistolet à eau électrique AWA. En ce premier jour d’été, il profite d’une promotion de 10 euros, le rendant encore moins cher qu’il ne l’est déjà.

Pourquoi choisir le pistolet à eau électrique AWA ?

Une portée de tir entre 5 et 10 mètres

Capable de tirer en rafale

Léger et autonome

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le pistolet à eau électrique AWA est maintenant disponible en promotion à 29,99 euros chez Auchan. Il est disponible en plusieurs coloris : rouge, bleu, vert et rose.

Un pistolet à eau léger, abordable et fun !

À première vue, le pistolet à eau électrique AWA n’a pas l’air si différent d’un autre : le design est sympathique, tout en plastique et disponible en plusieurs coloris. Il a l’air surtout plus léger si on le compare avec le Xiaomi Mijia Pulse Water Gun et peut facilement se tenir à une main. Cela permet notamment d’en avoir un dans chaque main et d’être deux fois plus efficace et redoutable lors de vos batailles d’eau.

La fiche technique indique que ce pistolet à eau électrique est doté d’un réservoir à eau de 500 mL qui se remplit manuellement derrière le canon. Il est également doté d’une batterie de 1500 mAh qui alimente la pompe à eau électrique et qui se recharge via un port USB. Le chargeur et le câble sont livrés dans la boîte et la recharge prend quatre heures. Le constructeur annonce une bonne autonomie sans toutefois donner des chiffres.

Prêt pour les batailles d’eau futuristes ?

Entre ce pistolet à eau vendu d’ordinaire dans les 40 euros et la dernière nouveauté de Xiaomi proposé dans les alentours de 100 euros, il est clair que les différences sont nombreuses. Celles-ci se trouvent surtout au niveau des fonctionnalités, nous mentionnions plus haut le remplissage du réservoir qui se fait manuellement pour le AWA tandis qu’il est automatique chez Xiaomi. Même chose pour les modes de tir, le AWA est capable de tirer en rafales uniquement tandis que la Mijia Pulse Water Gun propose trois modes de tir.

En revanche, le pistolet à eau électrique AWA serait plus puissant étant donné que sa portée s’élève entre 5 et 10 mètres, tandis que le pistolet à eau de Xiaomi ne tire que jusqu’à 9 mètres maximum. Et, il est surtout plus abordable. Vous avez là de quoi participer à des batailles d’eau mémorables et profiter de longues heures de plaisir avec vos amis ou en famille.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

