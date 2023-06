Ce puissant PC portable (RTX 4060 + Ryzen 7 HS) est à -600 € jusqu’à demain

Depuis le début de l'année, les PC portables équipés d'une RTX 4000 se diffusent sur le marché et remplacent peu à peu ceux dotés d'une RTX 3000. Ces laptops puissants sont cependant chers et il n'est pas rare de voir leur prix dépasser les 1 500 euros. Mais des promotions fleurissent sur le web de temps en temps pour les rendre plus accessibles, telle que celle-ci sur le HP Victus 16-s0003nf faisant passer son prix de 1 699,99 euros à 1 099,99 euros.

Après leur sortie, HP a rapidement franchi le pas des RTX 4000 et a doté plusieurs de ses configurations de la gamme Victus avec ces cartes graphiques ultra-puissantes. Pour le gaming sur les derniers jeux AAA ou les travaux graphiques lourds, il n’y a pas mieux et ce sont ces performances de pointe qui expliquent que l’addition soit aussi salée. En ce moment, et jusqu’au 27 juin inclus, le HP Victus 16-s0003nf casse son prix en étant moins cher de 600 euros.

Le HP Victus 16-s0003nf en quelques points

Un écran de 16 pouces rafraîchi à 144 Hz

Une RTX 4060 avec un Ryzen 7 7840HS

16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go

Au lieu de 1 699,99 euros habituellement, le HP Victus 16-s0003nf est maintenant disponible en promotion à 1 099,99 euros chez la Fnac.

Un écran fluide en manque de résolution

Le HP Victus 16-s0003nf est une configuration à la pointe avec ses composants haut de gamme mais à l’instar de plusieurs PC portables gamer, il n’est pas aisément transportable avec son poids de 2,3 kg. Il se dote tout de même d’une connectique généreuse avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un port RJ45, un DisplayPort et un port jack 3.5 mm. Pour ce qui est du design, HP reste fidèle à son dogme de la sobriété en concevant un châssis discret qui le ferait passer pour un laptop de bureau.

Pour un PC gamer, la dalle est un peu décevante. Le HP Victus 16-s0003nf est doté d’un écran de 16 pouces, une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels), ce qui donne une résolution un peu plus basse qu’ailleurs. Il profite toutefois d’un traitement anti-reflets pour pouvoir être utilisé en plein soleil, mais surtout, d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour pouvoir jouer en toute fluidité. C’est le minimum que les gamers exigeants recherchent afin d’enchaîner les actions sans aucun temps mort.

Des composants puissants parés à toute éventualité

Le plus intéressant dans ce HP Victus 16-s0003nf, c’est ce qui se cache à l’intérieur. Tout d’abord la carte graphique GeForce RTX 4060 qui vous permettra de lancer n’importe quel jeu AAA avec le ray-tracing et le DLSS pour gagner en fluidité. En termes de puissance, cette carte graphique est à peu près équivalente à la RTX 3070, donc vous ne devriez pas avoir de soucis avec les jeux actuels et ceux à venir, la RTX 4060 est l’une des meilleures références pour jouer en 1080p ou en 1440p.

Vous avez également le processeur Ryzen 7 7840HS, il s’agit de l’un des plus puissants d’AMD avec 8 cœurs, une fréquence de base de 3,8 GHz et une fréquence turbo pouvant atteindre jusqu’à 5,1 GHz. Il est épaulé par 16 Go de RAM DDR5, ainsi, il ne craint aucunement le multitâche ou lancer des logiciels complexes. Le SSD de 512 Go vous permet de constituer une belle ludothèque et de réduire considérablement les temps de chargement, vous pouvez même agrandir l’espace de stockage en ajoutant un deuxième SSD M.2. Enfin, il vous faudra compter sur une autonomie d’environ 7 heures.

Afin de comparer le HP Victus 16-s0003nf avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !