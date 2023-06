Ce puissant et silencieux ventilateur Rowenta à -40 % vous sauvera cet été

Pour éviter de transpirer constamment chez soi dès que la hausse des températures se fait sentir en été, opter pour un ventilateur suffisamment puissant n'est jamais un mauvais choix. Le Rowenta Turbo Silence Extreme est l'une des références les plus efficaces du marché, et la bonne nouvelle, c'est qu'il est affiché à 84,99 euros au lieu de 139,99 euros chez Amazon.

Chaque été, c’est la même rengaine (et la même souffrance) : on craint tous de suer à grosses gouttes chez nous à longueur de journée. Si certains préfèrent installer une climatisation dans leur domicile, un bon ventilateur puissant fait tout de même amplement l’affaire (et fait moins souffrir le portefeuille). D’autant plus qu’il existe des références qui parviennent à allier efficacité et fonctionnement silencieux, à l’image du très bien nommé Rowenta Turbo Silence Extreme. La bonne nouvelle, c’est que ce modèle voit son prix baisser de près de 40 %.

Les points forts du Rowenta Turbo Silence Extreme

Un souffle puissant

Un mode silencieux vraiment silencieux

Une orientation réglable

Initialement affiché à 139,99 euros, puis le plus souvent proposé aux alentours de 99 euros, le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extreme est actuellement vendu à 84,99 euros chez Amazon.

Un ventilateur massif, mais pratique

La sobriété n’est certainement pas le mot qui pourrait définir le design du Rowenta Turbo Silence Extreme. Ce ventilateur est en effet plutôt massif, avec sa base large blanche et son armature robuste. Pourtant, à la différence d’autres modèles sur le marché, cette référence adopte un look bien moins cheap et même plutôt élégant avec ses courbes rondes.

Avant son apparence, on appréciera surtout sa conception réglable vraiment pratique : son orientation est modulable pour que le flux d’air se dirige vers une direction spécifique. Le pied télescopique permet aussi d’ajuster la hauteur du ventilo de 30 centimètres. Autre aspect pratique de ce design : le tableau de commande hyper simple d’utilisation, qui permet d’accéder aux quatre vitesses disponibles, à la fonction Turbo Boost et à la fonction Silence.

Un souffle puissant, qui sait aussi se faire discret

En fonctionnement, le Rowenta Turbo Silence Extreme, doté de 5 pâles, se démarque facilement par la puissance de son flux d’air. Munis d’un anémomètre, nous avions d’ailleurs mesuré la vitesse du souffle diffusé par ce ventilateur : avec le mode Turbo Boost activé, le Turbo Silence Extreme parvenait à grimper jusqu’à 17 km/h de vent. Il a ainsi fait deux fois mieux que le très onéreux Dyson Purifier Cool Formaldehyde. De quoi rafraîchir l’air de manière instantanée.

Avec le mode silence, le modèle de Rowenta plafonne à 5,5 km/h pour seulement 17,2 dB. Il sait ainsi se faire oublier la nuit, par exemple, ou durant vos sessions de travail, qui ne seront pas perturbées par une pollution audio trop importante. Et parce qu’un ventilateur se doit de balayer un espace suffisamment large pour être vraiment efficace, sachez que la diffusion du souffle du Rowenta Turbo Silence Extreme atteint une largeur maximale de 120° de couverture.

