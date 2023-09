Xiaomi permet de sécuriser son domicile avec une caméra pour moins de 20 €

Vous souhaitez surveiller votre domicile pour partir tranquille cet été ? La Mi Camera 2K Magnetic de Xiaomi est efficace et ne coûte pas plus de 20 euros grâce à cette offre.

L’idée de partir en vacances, tout en laissant son domicile sans surveillance, peut vite être un tracas. Pour cela, les caméras de surveillance sont de parfait allié. Alors oui, certaines références demandent un grand budget, mais des solutions abordables existent et se montrent efficaces pour garder un œil sur votre habitation en votre absence. C’est le cas par exemple de la Xiaomi Mi Camera 2K Magnetic qui se trouve 30 % moins cher en ce moment.

Qu’est-ce que la Xiaomi Mi Camera 2K Magnetic ?

C’est une petite caméra discrète

Capable d’enregistrer des vidéos en 2K

Avec une vision nocturne et détecte les mouvements

Lancée à 29,99 euros, la Xiaomi Mi Camera 2K Magnetic est en ce moment proposée à un prix plus bas chez Cdiscount : à seulement 19,90 euros. Elle est aussi en promotion sur le site de la marque.

Pourquoi choisir cette caméra ?

La Xiaomi Mi Camera 2K Magnetic est une caméra intérieure filaire avec un format rond compact afin de se poser n’importe où. Elle est d’ailleurs proposée avec un support magnétique (dont le nom à rallonge) qui s’avère très utile pour fixer la caméra facilement sans nécessiter d’outils. La caméra a d’ailleurs l’avantage de proposer plusieurs inclinaisons grâce à son support rotatif à 180°.

Pour son gabarit, elle peut filmer avec une définition en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels, pour un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail une fois la nuit tombée, mais restent exploitables. La détection de mouvement ainsi que la vision nocturne en infrarouge complètent la fiche technique de cette caméra rassurante. Et grâce à l’application, vous allez pouvoir être alertés dès qu’un mouvement est détecté et d’avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie.

Afin de découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées en 2023.

