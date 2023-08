Avec son offre spéciale GP Explorer, NordVPN devient l’un des VPN les moins chers

En sponsorisant le GP Explorer, NordVPN se devait de mettre en avant une nouvelle offre. C'est désormais chose faite puisque l'abonnement « Essentiel » de deux ans est aujourd'hui remisé à 3,08 euros par mois avec quatre mois offerts.

NordVPN est une machine à communication certes, mais c’est aussi l’un des meilleurs VPN du marché, là-dessus, sa réputation n’est pas galvaudée, il figure d’ailleurs à une très bonne place dans notre comparateur de VPN. Le VPN des Youtubeurs est d’ailleurs en ce moment proposé à moins cher via une opération spéciale GP Explorer. On a le droit à un abonnement de deux ans moins cher en plus de quatre mois gratuits.

Que propose NordVPN avec cette offre spéciale ?

Un abonnement de 2 ans et 4 mois offerts parmi les moins chers du marché

Un bloqueur de suivi et de publicités et la recherche de malwares lors des téléchargements

Plus de 5800 serveurs et une garantie des meilleurs débits du marché

En ce moment, l’abonnement « Essentiel » à NordVPN propose une souscription de 2 ans avec quatre mois offert en plus pour 83,13 euros, soit 3,08 euros par mois. Notez que le VPN est proposé avec 30 jours d’essai, satisfait ou remboursé

Vous pouvez aussi opter pour les bundles suivants qui sont également en promotion avec notamment l’apport d’un gestionnaire de Mot de passe, d’un scanner de vulnérabilité et d’un cloud de 1 To ultra-sécurisé :

Le VPN le plus connu et reconnu du marché

Avec son interface reprenant une carte du monde simple et intelligible, NordVPN est clairement l’un des services les plus faciles et agréables à utiliser, que ce soit sur desktop ou sur mobile. En un clic, on est connecté au serveur de son choix et le temps de réponse des serveurs est très rapide, ce qui n’est pas forcément le cas d’autres services du même genre.

Il faut aussi mettre en avant ses performances très au-dessus de la moyenne grâce à son protocole maison baptisé NordLynx qui offre des débits très élevés, même depuis des serveurs situés à l’autre bout du monde, il y a d’ailleurs le choix d’une soixantaine de pays en tout.

Sur vos appareils fixes et mobile

NordVPN est accessible quasiment partout, que ce soit sur mobile, ordinateur ou TV avec une application unifiée, même si certaines fonctionnalités sont exclusives à certaines plateformes. Si le premier usage sera la sécurité de vos données et de votre identité sur internet, l’autre partie concerne le streaming des contenus géobloqués comme les rencontres sportives, la VOD ou même les chaînes de TV dont vous ne possédez pas d’accès. NordVPN est d’ailleurs particulièrement efficace sur ce point.

La politique de transparence de NordVPN est d’ailleurs parmi les plus poussés du marché. L’entité étant basée au Panama, la loi entourant la sauvegarde des données n’est pas obligatoire, par conséquentes, vos données ne sont ni conservées, ni partagées à des tiers. Autrement, NordVPN fournis régulièrement des audits indépendants de sécurité afin de prouver sa bonne foi.

Ce n’est pas qu’un simple VPN

NordVPN propose d’autres services complémentaires en plus de son VPN. Il y a tout d’abord NordPass, un gestionnaire de mots de passe très efficace à la manière d’un 1Passeword ou d’un Dashlane. On retrouve aussi un service de détection de vulnérabilité permettant de savoir si une adresse mail ou un numéro de téléphone a été listé auprès de tiers potentiellement mal intentionnés. Enfin, le dernier service se nomme NordLocker, un outil permettant de protéger toutes vos données numériques enregistrées localement sur votre ordinateur ainsi que sur le cloud de 1 To qu’il met à disposition.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur NordVPN.

