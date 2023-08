Si astucieuse, cette sonnette pour vélo à 10 € peut cacher un AirTag

Si vous avez un vélo, qu'il soit électrique ou non, vous avez sûrement déjà une sonnette dessus. Mais, les vélos se font malheureusement souvent voler. Ce pourquoi nous vous proposons aujourd'hui ce petit objet intelligemment pratique : la sonnette de la marque Stouchi qui peut dissimuler un AirTag n'est qu'à 10,62 euros sur Amazon, au lieu d'un prix de départ à 24,99 euros.

Stouchi est une entreprise spécialisée dans les accessoires pour AirTag, la petite balise Bluetooth d’Apple. Son catalogue comporte des porte-clés, des porte-cartes ou encore des colliers pour animaux, mais aussi des sonnettes pour vélo. Ce dernier est le plus intéressant, puisqu’il permet de dissimuler un AirTag à l’intérieur pour savoir constamment où se trouve votre deux roues. De plus, il est actuellement en promotion.

Les points clés de la sonnette Stouchi

S’adapte aux vélos avec guidon entre 22 et 25 mm

Support pour AirTag complètement étanche

Très facile d’installation et d’utilisation

Au lieu de 24,99 euros au départ, mais maintenant plus habituellement à 16,99 euros, la sonnette Stouchi pour AirTag est actuellement disponible au prix réduit de seulement 10,62 euros sur Amazon.

Si vous ne possédez d’ores et déjà pas un AirTag, sachez que la petite balise Bluetooth d’Apple est également en promotion chez Amazon, à 35 euros au lieu de 39 euros.

Pourquoi acheter la sonnette Stouchi pour AirTag ?

La plus grande hantise de tous les possesseurs de vélo est de se le faire voler. Cela arrive fréquemment, surtout dans les grandes villes, et même si vous avez un antivol. Vous ne pourrez malheureusement pas empêcher ça, mais aujourd’hui, vous pouvez au moins savoir où il se trouve grâce à la sonnette Stouchi. Cette dernière permet de cacher un AirTag à l’intérieur afin d’utiliser ensuite le réseau « Find My » d’Apple. Nous ne vous conseillons pas non plus d’aller le chercher de vous-même si cela vous arrive un jour, mais cela pourra aider la police à le retrouver beaucoup plus facilement.

Le support pour AirTag est d’ailleurs complètement étanche grâce à un joint efficace qui vient tout autour de la balise Bluetooth, donc pas de crainte par temps de pluie, ou même si votre vélo se retrouve, par malchance, immergé dans l’eau, genre dans la Seine à Paris. Enfin, sachez que la sonnette de vélo Stouchi est fabriquée à partir de laiton de haute qualité, donc très résistante. Elle s’adapte aussi bien aux vélos qu’aux trottinettes, à la seule condition que le guidon fasse entre 22 et 25 mm de diamètre.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.