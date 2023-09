Ce PC portable avec écran Oled 4K + Ryzen 5 bénéficie d’une belle offre chez Boulanger

Pour ceux qui seront à la recherche d'un PC portable léger et performant à l'approche de la rentrée avec un excellent écran, l'Acer Swift Edge pourrait vous séduire. D'autant qu'actuellement son prix a droit à une réduction intéressante chez Boulanger, le faisant passer de 1 149 euros au lancement à 899 euros désormais.

Si vous souhaitez vous équiper d’un PC portable pour travailler et en même temps profiter un maximum de vos contenus sur un écran de qualité, voici une machine qui rentre dans ces critères. L’Acer Swift Edge est un laptop qui ne manque pas de ressources et ravira les professionnels qui souhaitent travailler en toute mobilité et optimiser leur productivité. Sa finesse, son grand écran Oled 4K et sa puce AMD en font un allié de choix et toutes ces caractéristiques premium se retrouvent maintenant en promotion avec une remise de 250 euros sur son prix originel.

Les atouts de l’Acer Swift Edge Oled

Une dalle OLED 4K de 16 pouces

Le combo Ryzen 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Un design léger et fin et solide

Précédemment proposé à 1 149 euros, l’Acer Swift Edge OLED (SFA16-41-R4AA) est désormais disponible à 899 euros chez Boulanger avec le code promo PCOLED.

Un PC Oled avec un design sobre et efficace

L’Acer Swift Edge 16 présente un design sobre, robuste et tout en légèreté avec l’utilisation d’un alliage magnésium-aluminium pour le châssis menant à un résultat 20 % plus léger qu’avec de l’aluminium classique. Son poids de 1,2 kg et son épaisseur de 14 mm ne devraient pas gêner quiconque pour ce qui est de son transport.

Il intègre une dalle Oled de 16 pouces de diagonale en définition 4K qui offre des contrastes infinis et des noirs profonds. Celle-ci couvre l’intégralité du spectre DCI-P3 et propose une luminance de 500 nits pour des images excellentes, autant pour de la bureautique que pour du divertissement. L’écran est capable de réduire son émission de lumière bleue pour limiter la fatigue oculaire et est entouré de bordures très fines qui lui offrent un bon rapport écran-taille.

Une machine performante taillée pour le travail

Pour ce qui est de la puissance brute, cette machine incorpore une puce AMD Ryzen 5 6600U cadencée à 2,4 GHz (avec boost jusqu’à 4,5 GHz) et est épaulée par 16 Go de mémoire vive DDR5. Cette configuration permettra d’effectuer des tâches classiques sans ralentissements comme de la navigation web, le lancement de vidéos ou la création de contenu (montage photo, vidéo, etc.). Cependant, il ne conviendra pas à des joueurs, mais plutôt à des personnes souhaitant travailler tout en mobilité. Avec cela, nous retrouvons ici un SSD de 512 Go qui permettra à cette machine de réduire les temps de chargement et d’accélérer les lancements en plus de proposer un large stockage.

Ce PC annonce une autonomie de 7,5 heures qui sera forcément amenée à diminuer avec une forte utilisation. Il ne comprend ici pas de charge rapide, mais l’on y retrouve une bonne connectique avec deux ports USB 3.2 Gen 1 Type A, deux ports USB Type-C et USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et une prise jack 3,5 mm. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 sont également présents.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables en 2023.

