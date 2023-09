Ce TV QLED géant de 85 pouces avec Google TV est à moitié prix grâce à cette offre

Si vous souhaitez changer de téléviseur et vous équiper d'un très grand écran doté d'une belle qualité d'image pour un prix contenu, vous pourrez vous orienter vers le modèle TCL QLED 85QLED770. En ce moment, il peut vous revenir à 959 euros au lieu de 1 899 euros à son lancement chez Ubaldi.

Les très grands téléviseurs ne sont plus aussi rares et réservés aux personnes fortunées comme avant. Le commun des mortels peut aujourd’hui mettre la main sur des modèles géants pour moins de 1 000 euros. La preuve avec le TCL 85QLED770 : malgré sa dalle QLED de 85 pouces, ce qui est tout de même plus que considérable, cette référence peut nous revenir à moins de 1 000 euros actuellement.

Les points essentiels du TV TCL 85QLED770

Une dalle QLED 4K de 85 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos

Trois ports HDMI 2.1

Lancé à 1 899 euros, puis réduit à 1 399 euros, le TV QLED TCL 85QLED770 est actuellement affiché à 1 259 euros chez Ubaldi grâce au code promo PUB10ANNI. De plus, grâce à une ODR de 300 euros valable jusqu’au 30 septembre 2023, le TV peut finalement vous revenir à 959 euros.

Une dalle QLED géante

Ce n’est plus une surprise désormais, mais TCL s’efforce de peaufiner le design de ces téléviseurs, même si ceux-ci sont vendus à un prix plus que contenu par rapport à la concurrence. Le modèle 85QLED770 ne fait pas exception et se présente sous la forme d’un écran très fin encadré de bordures quasi invisibles, ce qui permet ainsi de laisser toute leur place aux images. La pièce maîtresse de ce design reste tout de même la taille de cet écran : on a ici droit à une dalle de 85 pouces, soit une taille plus que considérable, qui devrait donner l’impression à ses utilisateurs d’être au cinéma. Il faut tout de même s’assurer d’avoir un meuble TV adapté, donc suffisamment grand, d’autant plus que les pieds de ce modèle se situent aux extrémités de l’écran. Il est aussi nécessaire de l’installer dans une pièce assez grande et dans laquelle on peut avoir un recul suffisant afin de ne pas se fatiguer les yeux en plein visionnage.

Parmi ses autres atouts, on compte évidemment cette dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) QLED, qui offre de beaux contrastes, une restitution fidèle des couleurs et une bonne luminosité. L’écran propose également des compatibilités avec les normes vidéo Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+. De quoi renforcer considérablement la qualité des images diffusées et la précision des détails affichés. Côté audio, on peut profiter du Dolby Atmos pour un son riche et enveloppant.

Un Google TV fluide

Ce TV TCL dispose par ailleurs de trois ports HDMI 2.1, ce qui devrait plaire aux joueuses et joueurs détenteurs d’une console next-gen. En revanche, la dalle étant limitée à 50 Hz, ils ne peuvent pas profiter de la 4K avec un taux de rafraîchissement assez élevé. Le téléviseur se rattrape avec l’intégration de la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet, ainsi que du mode Game Master, qui fournit plusieurs technologies d’optimisation et d’affichage dédiées au jeu.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, un système d’exploitation toujours aussi fluide qui assure une navigation facilitée dans l’interface. Cette dernière met d’ailleurs en avant des contenus personnalisés en fonction des goûts de l’utilisateur. Les applications phares de streaming sont évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo. Google oblige, on peut aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant, mais pas seulement, puisque Alexa est aussi présente.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références disposant d’une excellente qualité d’image, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV OLED et QLED du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.