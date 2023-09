Ce câble USB4 qui ira parfaitement avec le futur iPhone 15 est 30 % moins cher

Il s'agit d'un changement qui a fait beaucoup parler en amont de la sortie de l'iPhone 15, le passage à l'USB-C. Une décision motivée par la nouvelle législation européenne qui oblige tous les smartphones à s'équiper d'un port USB-C à laquelle Apple à dû se conformer pour pouvoir rester sur le Vieux Continent. Ce qui veut dire que ce câble USB4 de la marque Satechi en promo à 20,99 euros au lieu de 29,99 euros sera parfaitement compatible.

Avec l’iPhone 15 et les modèles ultérieurs, ce sera moins compliqué de trouver un nouveau câble compatible grâce à l’obligation pour tous les smartphones de l’Union Européenne à s’équiper d’une sortie USB-C. Pour transférer des fichiers ou recharger, ce câble USB4 de Satechi est l’idéal grâce à des vitesses de transfert rarement vues auparavant. En ce moment, le câble de 80 centimètres profite d’une réduction de 30 %.

Les atouts du câble USB4 Satechi

La vitesse de transfert la plus rapide qui soit

Une grande robustesse avec sa conception en nylon tressé

Rétrocompatible avec les normes USB précédentes

Au lieu de 29,99 euros habituellement, le câble USB4 Satechi est maintenant disponible en promotion à 20,99 euros chez Amazon.

Le câble parfait pour le futur iPhone 15

Si Apple n’était au départ pas satisfait de la nouvelle législation européenne qui l’a contraint à abandonner sa connectique Lightning, les utilisateurs d’iPhone devraient y trouver leur compte puisqu’ils ne seront plus obligés de payer une somme (au moins 25 euros en boutique officielle) pour un simple câble. Celui de Satechi est, certes, un peu plus cher, mais il est compatible avec n’importe quel appareil doté d’un port USB-C et allie robustesse et haute vitesse de transfert pour les données ou l’alimentation.

Pour le moment, nous ignorons encore quelle puissance de recharge pourra supporter l’iPhone 15, mais le câble Satechi sera sûrement suffisant grâce au protocole Quick Charge et une vitesse de recharge pouvant s’élever jusqu’à 100 W. Pour ce qui est de la résistance, ce câble peut compter sur une structure en nylon tressé très résistante qui lui assure une longue durée de vie. Une sangle Velcro est également fournie pour éviter que le câble s’emmêle et reste bien rangé.

L’USB4, c’est quoi ?

Il s’agit de la toute dernière norme USB dont est pourvue ce câble lui permettant de faire circuler des données à une vitesse jamais vue auparavant. Alors que la norme précédente, l’USB 3.2 Gen 2×2, pouvait au mieux atteindre un débit de 20 Gbit/s, l’USB4 est capable d’atteindre les 40 Gbit/s. Si cela ne servirait pas à grand-chose pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, il se dit que les modèles Pro et Ultra proposeraient un débit aussi rapide que celui de l’USB 3.2 (20 Gbit/s), voire, égalant celui du Thunderbolt 3 (40 Gbit/s).

Dans la pratique, cela signifie une vitesse de transfert aussi rapide que l’éclair, à l’instar de la vitesse de recharge, mais également une sortie vidéo avec une meilleure résolution et une meilleure fluidité. Avec le câble Satechi, il est possible d’atteindre une sortie vidéo en 6K à 60 Hz, à condition que le moniteur en sortie puisse prendre en charge cette définition. Pour ce qui est des appareils avec MacOS ou de deux écrans en même temps, la sortie vidéo ne va pas au-delà de la 4K à 60 Hz.

