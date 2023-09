Ce laptop gaming 17″ pouces avec RTX 4060 fait sa rentrée en baissant son prix sous les 1 000 €

Cette semaine, c'est la rentrée pour les gamers et eux aussi ont le droit à de nombreuses promotions pour s'offrir de quoi rafraîchir leur setup. Du côté des PC gaming, Medion propose plusieurs de ses configurations au rabais dont ce laptop Erazer Defender P30 équipé d'un écran de 17 pouces et d'une RTX 4060. Vendu en temps normal à 1 199 euros, on peut le retrouver à 949,99 euros chez Cdiscount.

S’offrir une configuration avec une RTX 4000 à un bon prix requiert de la patience, beaucoup de patience avant qu’une promotion intéressante ne pointe le bout de son nez. Les laptops équipés avec ces GPU se vendent en effet très chers mais c’est le prix à payer pour profiter d’une puissance à tout casser, il faut voir ça comme un investissement sur le long terme. En cette rentrée, le Medion Erazer Defender P30 avec une RTX 4060 est moins cher de 250 euros.

Le Medion Erazer Defender P30 (MD62577) en quelques points

Un écran de 17 pouces rafraîchi à 144 Hz

Une RTX 4060 et un Intel Core i5 dans le châssis

Une connectique complète

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le Medion Erazer Defender P30 (MD62577) est maintenant disponible en promotion à 949,99 euros chez Cdiscount.

Un laptop avec RTX 4060 à moins de 1000 € !

Il y a quelques mois, Nvidia a commercialisé ses cartes graphiques les plus abouties, les RTX 4000, plus puissantes et plus économes en énergie que celles de la génération précédente. Le Medion Erazer Defender P30 embarque l’une d’elles, la RTX 4060, dont les performances se situent entre celles de la RTX 3060 et de la RTX 3070 et qui est capable de lancer n’importe quel jeu du moment en FHD tout en faisant profiter des technologies RTX comme le ray-tracing et le DLSS 3.

Le passage à la RTX 4060 pourrait ne pas être intéressante pour les personnes ayant déjà une RTX 3000, mais cela le devient clairement pour celles ayant une RTX 2000 ou même un GPU plus ancien. En plus de la carte graphique, le Medion Erazer Defender P30 embarque un Intel Core i5-12450H, un processeur à huit cœurs cadencé jusqu’à 4,4 GHz en mode turbo boost et associé ici à 16 Go de RAM DDR5. Ce CPU intègre également une solution graphique Intel UHD Graphics.

Un écran de 17 pouces pour une meilleure immersion

L’un des points faibles de ce Medion Erazer Defender P30 est sa transportabilité, ce qui est le lot de quasiment tous les laptops gaming mais celui-ci est un cas extrême avec son châssis de presque 3 kg et son écran de 17 pouces. Cependant, il ne faut pas voir cette diagonale d’écran comme une gêne mais plutôt une façon de mieux s’immerger dans les sessions de jeux vidéo. De plus, cette dalle en Full HD (1920 x 1080 pixels) est rafraîchie à 144 Hz et utilise la technologie d’affichage IPS-LCD qui propose les meilleurs angles de vision.

Enfin, la connectique généreuse dont est doté le châssis font du Medion Erazer Defender P30 le poste de travail idéal. Il comprend trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.1, un mini DisplayPort, un port Ethernet RJ45 et la traditionnel prise jack. Mais avant de pouvoir profiter pleinement de ce nouvel achat, il faut savoir que ce laptop est livré sans OS, un investissement dans une licence s’avère donc nécessaire.

Afin de comparer le Medion Erazer Defender P30 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).